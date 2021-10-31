日本NHK電視台上月29日發表，將在今年12月31日舉行的《NHK紅白歌合戰》主題將有大幅變革，已邁入第72屆的《紅白》至今一直是以「紅＝女性、白＝男性」以歌互為對手的「歌合戰」，表演服裝上也女紅男白。

而今年對於「男女分為白組與紅組競賽表演」之概念已不合時宜，為讓代表國家的藝能盛宴也能推進「多元」理念，本屆將不執著「男、女」的傳統觀念，節目的主題也揭示多元價值觀，定為「Colorful」，並反映在節目LOGO，從以往區分開紅白兩色，變成了由紅轉白的漸層。

當日也宣布了主持人為演員川口春奈、大泉洋以及NHK主播和久田麻由子三人，同時不再像過去特別區分「白組主持人」「紅組主持人」等，三人皆稱為「主持人」。《紅白》近年對於多元價值的推進一步步漸進，2019年年末節目中MISIA壓軸演唱時，舞台揚起巨大彩虹旗，冰川清志的轉為中性風格、星野源的粉紅色大衣等細膩地呈現對多元的重視。