2021新北市紀錄片獎31日舉辦頒獎典禮，除頒發11部優選影片優選證書，並公布前三名得獎影片第一名《迴山》、第二名《念念不忘》與第三名《泰雅巴萊》，並給予獎金10萬、8萬及6萬元，鼓勵創作團隊。新北市長侯友宜承諾，新北市紀錄片獎將持續與國際接軌，優選影片都有機會出國放映或參加市場展，期許未來能夠看到更多的優選影片在國際舞台發光發熱。

今頒獎典禮除邀請今年度11部優選影片團隊外，新北市長侯友宜、新聞局長張愛晶、CNEX基金會創辦人暨董事長蔣顯斌、導演沈可尚、陳志漢、曾文珍、林建享等人皆出席，現場交流熱絡，共同分享得獎者的喜悅。

「新北市與紀錄片工作者一同邁步前行。」侯友宜表示，新北市紀錄片獎來到第11年，共98位傑出導演拍出107部具有啟示性的影片，讓新北市不斷往前走。

他指出，今年共有140部作品參賽，從中選出11強，這11部影片能夠從眾多作品脫穎而出已屬不易，今天頒發最優秀的前三名，除了提供1萬美元的拍攝基金外，前三名更分別給予10萬、8萬及6萬元獎金，希望鼓勵導演繼續創作，新北市也會永遠支持紀錄片發展。

侯友宜說，今年上院線的影片《綠色牢籠》及《老鷹之手》大獲好評，且在國際上榮獲肯定，「這不僅是導演的榮耀，新北市也與有榮焉。」他也承諾新北市紀錄片獎將持續與國際接軌，優選影片都有機會出國放映或參加市場展，期許未來能夠看到更多的優選影片在國際舞台發光發熱。

新聞局長張愛晶指出，新北市自2011年辦理「新北市紀錄片獎」競賽以來，報名主題和地域不限，始終維持開放、多元的精神，希望讓台灣多元的創作能量被世界看見。今年有不少新導演參賽，創作能量不容小覷，這也是新北市政府長年深耕影像創作領域，培育出許多影視人才的成果。

2021新北市紀錄片獎11部優選影片，將自11月18日起至11月23日於國際紀錄片月網站首映，導演將和觀眾線上與談，有關國際紀錄片月資訊請查詢紀錄片官方網站或臉書搜尋「感動，無所不在」，另外這11部優選影片也將自11月20起每週六晚間9點於新北市各有線電視公用頻道(CH3)播出，讓電視機前的觀眾一睹優選影片的風采。