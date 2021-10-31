四大公投案來勢洶洶，副總統賴清德今天表示，12月18日的這場公投，不只關係台灣未來的走向，更是在關鍵的十字路口上，國家前途及發展路線的抉擇。面對氣候變遷、人口老化、外部威脅的挑戰，我們一定要團結，建立以國家為優先的政黨文化，阻絕任何讓國家倒退的力量。

賴清德在臉書表示，今天，他和行政院長蘇貞昌、屏東縣長潘孟安、民進黨副祕書長林飛帆前往屏東，向大家說明「四個不同意」的主張。

他強調，重啟核四過關，安全及核廢問題無法解決，能源轉型斷鏈；公投綁大選過關，破壞民主品質，公投自主斷鏈；三接遷離公投過關，台灣面臨缺電、競爭力危機，科技產業斷鏈；反美豬公投過關，阻礙台灣走向世界，國際合作斷鏈。

賴清德指出，今天，正在英國格拉斯哥（Glasgow）召開世界氣候會議，當全世界都在關注減碳議題之際，台灣絕對不能內耗、走回頭路，我們要看見未來，繼續前進。

他說，在蔡英文總統帶領下，台灣在能源轉型、科技產業、國際合作各方面，都立下了穩固的基礎。國際競爭如此之大，每一步都要小心謹慎。「如果公投通過，受傷的不只是無數人的辛苦與努力，更會是台灣未來十年、二十年的發展」。

面對氣候變遷、人口老化、外部威脅的挑戰，他呼籲，我們一定要團結，建立以國家為優先的政黨文化，阻絕任何讓國家倒退的力量。這次公投，拜託大家投下四個不同意票，四個不同意、台灣更有力，「我們一起大步無畏，守護台灣的未來，和台灣勇敢向前進！」