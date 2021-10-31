台大商學系畢業的「芒果乾達人」賴永坤，20多年前攜妻偕子回到故鄉台南玉井種芒果，並以自立品牌「蜜旺果舖」在市場闖出名號，近年與妻子投入可可生產，結合芒果創造新話題，今年更透過農村再生計畫，辦理芒果與可可料理研發計畫，希望帶動社區朝向芒果與可可的6級產業化目標邁進。
近年屏東可可產業十分興盛，賴永坤的妻子是屏東人，於是他們在屏東老家種植2分地的可可樹，將採收下的可可豆，帶回玉井工作坊一路製成可可，並研發多款吸睛的芒果可可商品，日前他女兒把芒果巧克力酥帶到日本推廣，頗受當地消費者的青睞。
賴永坤表示，外地遊客到玉井，第一個聯想到的食物大多是「芒果冰」，為了吸引大家走進山上社區旅遊，因此藉由「可可」這項食材，拉近與年輕人的距離。由於大眾對於可可的製造流程，大多偏陌生，如果能經營以巧克力為主題的體驗旅程，想必可創造一股觀光新商機。
愛文山人文產業發展協會今年申請農村再生計畫補助，辦理芒果與可可的料理研發發表會，賴永坤是該協會的理事長，他說，很感謝台南市政府農業局的大力支持，以及中華醫事大學大學社會責任實踐計畫的師生團隊，帶領社區媽媽開發新料理，讓社區有不一樣的「食」尚新風潮。
賴永坤說，利用這次料理研發經驗，未來社區除了帶遊客參觀可可樹園區，了解可可從產地到餐桌的旅程外，也能以星光草地餐桌方式，吸引更多遊客到社區打卡、消費。
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