愛文山人文產業發展協會盼利用這次芒果與可可料理研發經驗，未來能以星光草地餐桌方式，吸引遊客到社區消費。（賴永坤提供／張毓翎台南傳真）

愛文山人文產業發展協會感謝中華醫事大學大學社會責任實踐計畫的師生團隊，帶領社區媽媽開發新料理。（賴永坤提供／張毓翎台南傳真）

愛文山人文產業發展協會今年辦理芒果與可可的料理研發發表會，讓社區有不一樣的「食」尚新風潮。（賴永坤提供／張毓翎台南傳真）

台大商學系畢業的「芒果乾達人」賴永坤，20多年前攜妻偕子回到故鄉台南玉井種芒果，並以自立品牌「蜜旺果舖」在市場闖出名號，近年與妻子投入可可生產，結合芒果創造新話題，今年更透過農村再生計畫，辦理芒果與可可料理研發計畫，希望帶動社區朝向芒果與可可的6級產業化目標邁進。

近年屏東可可產業十分興盛，賴永坤的妻子是屏東人，於是他們在屏東老家種植2分地的可可樹，將採收下的可可豆，帶回玉井工作坊一路製成可可，並研發多款吸睛的芒果可可商品，日前他女兒把芒果巧克力酥帶到日本推廣，頗受當地消費者的青睞。

賴永坤表示，外地遊客到玉井，第一個聯想到的食物大多是「芒果冰」，為了吸引大家走進山上社區旅遊，因此藉由「可可」這項食材，拉近與年輕人的距離。由於大眾對於可可的製造流程，大多偏陌生，如果能經營以巧克力為主題的體驗旅程，想必可創造一股觀光新商機。

愛文山人文產業發展協會今年申請農村再生計畫補助，辦理芒果與可可的料理研發發表會，賴永坤是該協會的理事長，他說，很感謝台南市政府農業局的大力支持，以及中華醫事大學大學社會責任實踐計畫的師生團隊，帶領社區媽媽開發新料理，讓社區有不一樣的「食」尚新風潮。

賴永坤說，利用這次料理研發經驗，未來社區除了帶遊客參觀可可樹園區，了解可可從產地到餐桌的旅程外，也能以星光草地餐桌方式，吸引更多遊客到社區打卡、消費。