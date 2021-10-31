台灣時間10月31日凌晨UFC格鬥267比賽激烈進行中，這回在場上又看到一位黃皮膚選手，他是來自大陸的「吸血魔」李景亮，此戰他與俄羅斯「狼王」奇耶納夫(Khamzat Chimaev)正面對決，不過最後奇耶納夫僅花3分16秒就把李景亮打倒在地，讓賽前自信滿滿的李景亮顏面無光。

Chimaev empieza fuerte y hablando con Dana White #UFC267 pic.twitter.com/lwTVkj2IJv — UFC Español (@UFCEspanol) October 30 2021

賽前李景亮身披大陸國旗自信出場，希望繼女子好手張偉麗後再讓世界看到大陸的風采，但奇耶納夫可說是李景亮生涯遇過最強的對手，不過賽前李景亮回應說：「這場戰鬥，要不就是我被狼吃掉，不然就是我殺了狼。」

而比賽開始後兩人比劃了幾拳，奇耶納夫以迅雷不及掩耳速度抱住李景亮的腰，之後李景亮雖然努力掙脫，但看起來力量明顯不如對方，遭奇耶納夫強硬往上舉，之後不但把李景亮在空中固定住，還重重把他往地上摔，這記抱摔成了比賽勝負關鍵。

被摔到地上的李景亮仍被奇耶納夫用身體牢牢扣住，無法掙脫，比賽剩下2分鐘時奇耶納夫一隻手掐著李景亮的脖子，另一隻手按住對方頭部，讓李景亮表情面露痛苦，裁判在一旁看著李景亮無法掙脫，趕緊喊停比賽，並宣判奇耶納夫獲勝，這完全是一面倒的戰況。

而奇耶納夫這時囂張爬到鐵網上緣，張開雙手瘋狂慶祝，他向現場的觀眾說：我會把所有人殺了，這裡才是我的家！我跟UFC總裁說了，你派誰來，我就會把誰殺了！」而李景亮並沒有因此灰心喪志，他把手指向對方致意，很有運動家的精神。

大陸格鬥好手李景亮今年33歲，身高183公分，體重77公斤，出生於新疆，外號「吸血魔」，效力於北京拳天下MMA綜合搏擊俱樂部，是繼張鐵泉、居馬別克之後第三位進軍UFC的大陸男子選手，他於2014年開始出戰UFC賽事，截至今年10月他的戰績為10勝5敗。