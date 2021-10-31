大甲鎮瀾宮全體董監事在法律顧問羅閎逸律師陪同下，舉辦記者會駁斥媒體人的不實言論。（王文吉攝）

大甲鎮瀾宮香火鼎盛，參拜信眾絡繹不絕，廟方為不容廟譽遭媒體人汙衊，舉辦記者會澄清不實言論。（王文吉攝）

台中二選區立委補選在即，藍營一致推舉強棒顏寬恒，但他遲不表態，其父顏清標先被拖下水。親綠媒體人日前潑「神棍綁架媽祖」髒水，顏清標隱忍5天，今上午出面駁斥汙衊言論，更回酸林靜儀的穿防彈衣選舉「誰有穿？」綠營民代則憂心「選舉拿宗教作文章恐招致反感。」

親綠媒體人日前指稱鎮瀾宮董事長顏清標為神棍、媽祖遭綁架、還媽祖自由及鎮瀾宮香油錢不當使用等言論。廟方見謠言持續渲染發酵，今日上午於廟前舉辦記者會，顏清標在全體董監事及法律顧問羅閎逸律師陪同下，嚴正駁斥媒體人惡意中傷，並向大眾澄清不實言論。

「每年繞境活動，有海內外上百萬人參與，難道他們都是憨人嗎？」顏清標罕見動怒表示，你要怎麼謾罵沒關係，但是不容汙衊鎮瀾宮及所有董監事。顏還說，乩童是神明附身，他自己不會跳乩，媒體人此番言論一竿子打翻一船人，對顏及台灣很多寺廟非常不尊重。

記者詢問，立委補選前放出攻擊性消息，是否覺得敏感？顏清標說，這就是故意把我們打成黑五類，現在媒體都是他們的啊！身為人父的顏清標坦言，這樣的言論對自己絕對有傷害，「但傷害到我家人是最不好的。」

媒體追問顏家是否投入台中第二選區立委補選？顏清標不願正面回應，僅表示「適當時機會對外說明。」可望代表民進黨投入補選的林靜儀曾在助選時發言指涉該選區「要穿防彈背心才能選舉」，顏清標被媒體問到時，噗哧一笑說「你去問看看有誰穿過啊？呵呵呵...」

至於綠營人選，立法院副院長蔡其昌昨透露，這個人選一定是基進黨共同同意的，最快在11月3日民進黨的中常會就會有結果，無論最後推出的是誰一定是最強的人選。

蔡其昌也說，陳柏惟是基進黨黨員，基進黨未來要如何發展、佈局，民進黨都會給予尊重，如有涉及要合作或共同推動的事情，民進黨因應理念的相同，可以有很多合作的空間。