藝人大S（徐熙媛）和汪小菲6月初鬧婚變，10年婚姻岌岌可危，後來女方家人雖解釋只是夫妻吵架，但沒想到近日又爆出兩人即將官宣離婚，對此，汪小菲接受陸媒採訪也回應了。

日前有大陸網友在論壇爆料，「某兩口子離婚了，男的經商，女的演員台灣人，算明碼了吧。」引起許多網友瘋猜是在影射大S和汪小菲，而據陸媒《新浪娛樂》報導，汪小菲被求證離婚一事時，他只驚呼：「哪兒有啊？我什麼時候確認了？」還附上3個捂臉哭的表情符號。

可接著被追問對離婚傳聞的回應時，汪小菲則不再回覆，隨後陸媒致電訪問他，第一次他馬上掛掉電話，第二次接通後，他低調說「不方便」就掛斷電話，並未正面回應。

汪小菲9月底曾開直播吐露人在台灣隔離，似乎是為了替老婆慶生，特地飛來台灣，目前人已返回大陸，日前媽媽張蘭吐露他今年已第5次隔離，並點讚了一些說大S不帶孩子回大陸等留言，掀起熱議。

至於這次又爆出離婚，據《三立新聞網》報導，大S媽媽十分無奈，直言不想談這些八卦，「我們家是有事才發言，沒事就不回答了。」間接替女兒澄清離婚謠言。