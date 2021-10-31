34歲女星Albee（范乙霏）早年從節目《我愛黑澀會》出道，外型甜美、個性率真，擁有大批粉絲愛戴。最近她和交往2年男友Falo上YouTuber西追的頻道玩「Truth or Drink」遊戲，被問到床事，不僅讚男友的尺寸很夠用，還爆料跟過去跟舊愛連結時，對方因講了4個字，讓她瞬間乾掉。

Albee和男友Falo在影片中互問問題，如果不想回答就得接受喝苦茶懲罰，Albee被問到男友在床上有沒有需要改進的地方？Falo還開玩笑說：「size沒辦法改了哦！」她陷入一陣沉思，自爆「太久沒有」所以得好好想想，過了一段時間，Albee拍拍男友的肩膀，讚嘆Perfect，這方面沒什麼好抱怨的，讓男友露出得意的表情。

Albee接著被問跟前任在性方面做過最瘋狂的事，她馬上嗤之以鼻，透露有很蠢的，但並不瘋狂，原來前男友在過程中，心血來潮要求玩cosplay神奇寶貝，無預警地說：「種子種子」她雖然傻眼，仍不甘示弱地回：「皮卡皮卡」講完後瞬間覺得很蠢，原本的氣氛都沒了，當場立刻結束，Falo聽完笑說：「滿瘋狂的，冒著毀掉這場性愛的風險」Albee秒回：「他真的完全性的毀掉了。」

至於雙方恩愛時都是誰先開口，Albee表示男友都滿直接說出需求，Falo接著補充：「我們有過就是『我們等一下去打X好不好！』」不過Albee透露很常拒絕求歡，因為最近實在好累。