包括歐盟、德國、加拿大、日本、墨西哥、法國、韓國、義大利等眾多國家近日不約而同發函白宮及美國國會，強調美國提出的最新電動車減稅優惠僅限美國工會製造，違反國際貿易法規。

上述各國派駐華盛頓的25位大使近日共同發函表示：「美國立法專為國內組裝、採用國內原料的電動車提供減稅優惠，違反美國對世界貿易組織（WTO）多邊貿易協定的承諾。」加拿大及墨西哥政府也在上周各自發函表達反對立場。

美國國會正在商議的最新電動車補助方案提供每台1.25萬美元的減稅優惠，其中針對美國工會製造的電動車提供4500美元減稅額，另針對採用美國製電池的電動車提供500美元減稅額。2027年起僅限美國製電動車有資格申請1.25萬美元減稅優惠。

這項提案獲得美國總統拜登、全美汽車工人聯合會（UAW）及多位民主黨議員支持，但遭到豐田、福斯、戴姆勒、本田、現代、寶馬等國際汽車大廠反對。