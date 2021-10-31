院區開放（OPEN HOUSE）參觀活動是中央研究院年度科普盛事，今年受新冠肺炎疫情影響，院區開放活動改採全線上方式辦理，讓民眾宅在家也能盡情參與，連續兩個周末把中研院極為豐富的知識庫打開，以數理、生命及人文三的大學組模式，推出59場演講座談、49場展示體驗，加上豐富的科普影片，錯過這個周末，還有11月6日（星期六）、7日（星期日）。

中研院統計，活動首日上午就吸引了4萬多人次的參與，並持續增加中。中央研究院長廖俊智表示，中研院在追求頂尖研究的同時，也希望善盡社會責任，透過科普活動啟發學子對知識的熱忱，探索未知，歡迎大家把握機會看線上展覽、聽演講、掌握最新的科學研究。

因為疫情限制，中研院年度院區開放活動改採線上，主題演講系列之一：研下知疫─COVID-19的人文省思，就從歷史及社會角度出發，探討疾病對人們的影響。由中研院三位疾病醫療史學者，帶大家回顧史上幾次傳染病大流行時，人們如何面對？議題不僅緊扣時事，更提出歷史省思。

此外，氣候變遷的議題已不容忽視，中研院指出包含生物多樣性研究中心的「從IPCC-AR6看臺灣氣候變遷的挑戰」，談聯合國組織的海平面上升報告；環境變遷研究中心的「風與海」講解風、海的互動關係對臺灣海洋環境的影響；經濟學研究所則推出「臺灣如何由淨正碳排放的經濟體轉型為淨零排放，更進一步成為淨負排放經濟體」，一起探尋環境、經濟及社會公平的三贏方案。

中研院提供「2021中研院院區開放參觀活動」專屬網頁，參加者可以獲得線上集章抽獎，首獎為中研院文物陳列館推出的雲豹牙雕馬克杯。部份精彩的演講影片將於播出後留存於網站上，讓更多人可以溫故知新，但不再有機會抽到專屬獎品。