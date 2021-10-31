中國國務委員兼外長王毅與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）當地時間10月31日在義大利羅馬會晤。台灣問題成為會談焦點，王毅稱，台灣問題是中美之間最敏感的問題，一旦處理失誤，將對中美關系造成顛覆性、全局性破壞。

大陸中央廣播電視總台下屬的「玉淵譚天」報導，王毅表示，這幾年，由於美方奉行錯誤的對華政策，致使中美關係遭受全面衝擊。美方肆意干涉中國內部事務，本屆國會就推出300多項反華議案，美方將900多個中國實體和個人列入各種單邊制裁清單，嚴重破壞了中美之間的正常交往，美方還在全球範圍拼湊打壓中國的各類小圈子，甚至對很多中小國家施加壓力。

王毅說，兩國建交40多年來積累的重要經驗就是，中美「合則兩利，鬥則俱傷」。雙方在安哥拉治、天津和蘇黎世多次接觸所明白的道理就是，兩國必須相互尊重、平等相待。

他又稱，中美兩國元首在兩次通話中達成的重要共識是，雙方要重啟對話，避免對抗。當務之急是，雙方要切實把兩國元首的共識落到實處，並為下階段的交往做好政治準備，提供必要條件。

王毅說，「我願同你建立經常性聯繫，就如何管控雙方分歧、妥善解決出現的問題及時、坦誠地交換意見，以增進了解，消除疑慮，避免誤判，探索合作。」

王毅指出，台灣問題是中美之間最敏感的問題。一旦處理失誤，將對中美關系造成顛覆性、全局性破壞。最近一段時間，台海局勢再次緊張，美方多次稱這是中國改變現狀所造成的，「這完全不是事實，而是對國際社會的嚴重誤導」。

王毅強調，台灣問題的真正現狀是，中國只有一個，台灣是中國的一部分，大陸和台灣同屬一個國家，歷史經驗已經多次證明，任何對這一現狀的改變，都將嚴重損害台海穩定，甚至製造台海危機。

王毅又指，當前台海局勢的癥結，就是因為台灣當局屢屢試圖突破一中框架，而美方對「台獨」勢力的縱容支持也難辭其咎，制止「台獨」傾向的發展，就是在維護台海和平，「我們要求美方奉行真正的一中政策，而不是假的一中政策；要求美方履行對中方所作的承諾，而不是背信棄義；要求美方把一中政策真正落實到行動上，而不是說一套做一套」。

布林肯重申美方將繼續堅持一個中國政策。

布林肯表示，美方贊同美中應本著相互尊重的精神發展兩國關係，願與中方保持溝通，負責任地管理分歧，避免對抗甚至發生危機。