就在大陸軍事迷為隱形艦載戰鬥機的首飛而歡呼的同一天，美國《動力》（TheDrive）網站發佈了一張模仿中共軍機塗裝美軍戰機照片，顯示美軍已將空戰對抗演練的假想敵部隊設定為中共戰機，模擬塗裝的中共戰機型號包括殲-10、殲-15和殲-11/殲-16，甚至還曾用過類似殲-31的塗裝。更直接的是，做為假想敵部隊的第12戰機中隊還使用了繡有「棍棒和石頭」中文字樣的臂章。陸媒感嘆道，這些改變「真是意味深長」。

陸媒《環球時報》指出，美媒公布的這張照片是由擔任美國海軍假想敵部隊的第12戰機中隊（VFC-12） 發佈的頒獎活動紀念照片，照片中有兩處引起眼尖的人注意，在頒獎者的後方露出的一架戰機垂尾上清晰地噴繪著共軍戰機的典型標誌——「黃色描邊、紅色八一飛翼」。VFC-12的公共事務官員透露，照片上這架戰機是一架普通的F/A-18，但外界並不清楚它是該中隊的F/A-18E/F超級大黃蜂還是較為舊型的F/A-18C/D大黃蜂戰機。

今年6月美國海軍第12假想敵中隊指揮官馬特．倫澤爾頒發獎狀時佩帶了一個特殊的臂章，上面是該部隊的呼號AMBUSH（埋伏），中間是與中共戰機標誌類似的「黃色描邊的紅五角星」，下面依稀可見一行漢字「棍棒和石頭」。(圖／臉書VHC-12)

報導說，這是美軍官方首次發布VFC-12扮演的美國海軍假想敵角色由以往的俄國戰機轉變為中共戰機。

在此之前，美國海軍正式發佈的假想敵戰鬥機噴繪塗裝方案有數種，包括模仿俄羅斯、北韓、伊朗和中國的典型戰機塗裝。其中涉及中國的主要有3種：殲-10、殲-15和殲-11/殲-16。這是美國海軍航空兵認為最有可能遭遇到的中國戰機。目前中共的殲-10和殲-16主要裝備空軍，殲-15是中共海軍的航母艦載機，而殲-11系列同時裝備中共海空軍。

報導指出，今年6月時任VFC-12指揮官馬特．倫澤爾頒發獎狀的另一張照片顯示，美國海軍假想敵部隊瞄準中國的意圖已經持續相當長時間。照片上的倫澤爾佩帶了一個特殊的臂章，上面是該部隊的呼號AMBUSH（埋伏），中間是與中共戰機標誌類似的「黃色描邊的紅五角星」，下面依稀可見一行漢字「棍棒和石頭」。至於，這幾個漢字代表的具體含義，那就見仁見智了。

其實上，美國空軍比美國海軍更早以中共戰機為假想敵，2017年美國空軍第64入侵者中隊的F-16戰機就採用一款黑色機身、灰色機頭雷達的特殊塗裝，外界普遍猜測這是在模擬中國研製中的殲-31（FC-31）隱形戰機。這款戰機目前很可能已演化為中國海軍的新一代航母艦載戰鬥機。

美媒指出，美軍假想敵部隊塗裝方案代表著潛在威脅已非秘密，但過去假想敵部隊主要塗裝方案都是模擬蘇聯/俄羅斯的「紅星」標誌，如今轉變為共軍戰機的標誌，反映美軍當前的主流觀點，認為中國現在才是美國的主要威脅」。這也表示美軍將會針對性地模仿中國空軍和海軍所採用的戰術和技術，以磨練美軍飛行員應對中國戰機的技能。而在過去數十年的局部戰爭中，美軍假想敵部隊的這種做法的確發揮了重大作用。

陸媒認為，未來美軍假想敵部隊模擬共軍的做法將更為常見。中國隱形艦載戰機首飛的同一天，美海軍假想敵部隊也首次明確將目標對準共軍，從某種意義上說，中國這是贏得了來自對手的尊重。