嘉義市夜間打卡亮點！去年首度舉辦廣受好評並榮獲國際雙項設計大獎的「光織影舞－光影藝術展」，今年將自明（11/1）日至111年1月2日登場！考量防疫期採低維度舉辦，以「做好防疫 迎向幸福」為主軸，分別安排於「北香湖公園」及「KANO園區」雙主場各設置1座光影藝術裝置，結合視覺、聽覺、嗅覺等豐富的聲光效果，在年底冬夜帶給嘉義市民不一樣的感動！

去年於嘉義市北香湖公園舉辦「光織影舞」活動，為期32天共吸引超過80萬人次入園，成功打造城市IP，開創夜經濟。

今年原規劃於中秋節連假期間舉行，惟因疫情影響，並配合中央流行疫情指揮中心規定，以防疫為優先，展出時間調整為110年11月1日至111年1月2日（每日18：00～22：00），以「減少裝置」、「分區展出」、「拉長時間」方式辦理，預期將成為嘉義市期間限定的夜間打卡亮點。

嘉義市政府觀光新聞處長張婉芬表示，本次展出主題以「做好防疫 迎向幸福」為主軸，精心規劃兩個展區的主題光影藝術裝置，提醒民眾防疫鬆綁不鬆懈，也藉由「光與影」的溫度，帶給民眾希望，期待疫情早日平息，讓生活一步一步邁向美好。

其中，北香湖公園展區以「步步為（ㄨㄟˊ）營－棋遇」為主題內容，表達「防疫如同下棋」，隨時都需要小心謹慎應對。該區以北香湖高音譜記號廣場為展場，於廣場走道布設32座的夜光西洋棋；另搭配國王、皇后及城門的意象，提醒民眾面對疫情不能鬆懈，唯有「步步為營」，才能早日回歸日常軌道。

KANO園區展區以「步步為（ㄨㄟˋ）迎－春綻」為主題內容，述說在步步為營的防疫作為之下，終會度過難關，有如春天綻放的花朵，象徵希望、也象徵著新生，代表真心的祝福。

該區展場利用KANO園區中山路與啟明路口的廣場，透過燈光投影互動裝置，民眾在展區中每踏一步，地面就會呈現綻放的花朵，同時結合嘉義市棒球原鄉「永不放棄」的拚戰精神，強調市民朋友凝聚團結的力量，攜手度過疫情考驗，「步步迎向幸福」。

張婉芬強調，今年全台共同為防疫奮戰，雖然「光織影舞－光影藝術展」活動規模縮小，但展出內容與品質不打折，歡迎大家親臨體驗，將延續防疫期間所累積的溫暖與感動，透過別出心裁的主題裝置妝點嘉義市的冬夜，歡迎民眾到嘉義市北香湖公園及KANO園區夜遊，在光與影之間感受希望與幸福。