「不給糖，就搗蛋！」隨著疫情警戒逐漸鬆綁，全台掀起萬聖節活動，百貨公司及遊樂園業者吸引人潮，感受歡樂派對的氣氛，台中建商舉辦活動，讓民眾能趁著假期同歡，也能帶動賞屋人潮。

在台中北屯廍子重劃區造鎮的總太地產，第一期「總太2020」今年已完成交屋，秉持著共學、共好、共享的理念，為凝聚明年交屋的二期「總太聚作」住戶對社區向心力，特別規劃在萬聖節舉辦「萬聖節馬賽克創意鑲嵌趴」，邀請準住戶們一起來敲敲打打、拼貼專屬於自己的南瓜馬賽克藝術品，小朋友在社區裝扮要糖，大喊「Trick or Treat!」，感受萬聖節的歡樂氛圍。

除了應對節日搶搭萬聖節潮流外，為了呼應心生活美學聚落理念，總太地產在「心之所向」接待中心，特別規劃「總太社區頭家專區」多元互動平台，邀請住戶進駐參展，展現自己的專長或產品。

平台也邀請頭家在線上直播，10月會介紹兒童滑步車、羽球教學等內容，只要來賞屋並於臉書打卡、按讚加追蹤，就有機會抽到由兩大頭家「百客臨單車」、「無限羽球」提供的造型安全帽、造型車鈴、羽球專業指導課程等多項賞屋好禮，邀請賞屋來客一起加入總太的「心生活美學聚落」，找到屬於自己的家所在。