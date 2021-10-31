運動場上總是少不了美女，而在賽車場上也不例外，今天要向大家介紹的是年僅18歲的俄羅斯賽車美少女斯多科娃(Irina Sidorkova)，她擁有空靈般的外貌和纖細的身材，目前參加W系列賽(僅限女車手參加的國際賽事)和F3亞洲錦標賽等兩項賽事，IG上擁有15.5萬粉絲追蹤，至今有5千多篇貼文。

斯多科娃在俄羅斯彼得羅扎沃茨克長大，父母親並沒有要將她培養成賽車手，而是像一般女孩練著芭雷舞，不過在斯多科娃6歲時受到知名動畫電影《汽車總動員》的影響，開始接觸卡丁車，就此讓她踏上賽車這條路，而她的祖父也非常支持，一路陪伴她參加大大小小的比賽。

而她年僅11歲就開始參加拉力賽，之後闖進俄羅斯巡迴賽，在2018年更贏得全國青少年組冠軍，因著出色的表現她被受邀參加《Formula 4》北歐地區錦標賽，三場比賽中她均獲得第13名，不過近日她要去美國參加巡迴賽，豈料因沒獲得簽證，被迫放棄最後2場賽事。

外媒報導她在美洲巡迴賽W系列中，以34分積分，在排行榜占據第7名位置，但要到美國參加最後2場比賽時，卻被美國大使館以不相信她會「短暫停留」為由，拒絕簽證申請，F1賽車主辦單位也曾與美國大使館溝通，最終還是失敗。

這消息讓網友不滿，不少粉絲在貼文留言說：「這太不公平了」、「妳真的是最棒的」、「我們與妳同在，一切都會好起來的」。表達對她的支持與喜愛。但這也不是首次發生，近年一直有俄國運動員被拒絕入境美國，相信斯多科娃值得更好的比賽，也將持續往更高層級的賽事前進。