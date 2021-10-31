110年第二次全國藤球排名賽31日在新莊國民運動中心進行最後一天賽程，老將詹宇庭領軍的台北地獄犬B隊展現旺盛求勝心，接連過關斬將奪下男子組冠軍；佳冬體系化身的台東大學隊，順利從循環賽脫穎而出，在女子組三人賽與四人賽都風光封后。

甲組四人賽男子組冠軍賽上演精采的老將對決，代表台北地獄犬B隊的詹宇庭，以及代表桃園猛牛的劉昶佑與方瑞照，現在都為了台灣藤球發展轉任教練，但仍醉心於籐球競技，上場比賽展現實力與意志力，雙雙擊敗年輕對手，會師冠軍賽，最終由台北地獄犬B隊直落二取勝。

「很想透過自己的表現，向年輕球員傳遞訊息，期許他們能更加努力，挑戰亞運殿堂。」詹宇庭目前擔任士林國中教練，用心打造北部強權，但他對上場比賽的熱情未減，賽前用心備戰，利用全國排名賽上場試試身手，並且一邊帶隊一邊比賽，壓力其實不小，他笑說：「邊比賽眼睛還會飄向其他賽場，學生的勝利比我個人更重要。」

女子組方面，佳冬體系化身的台東大學與美和科大，分別拿下四人賽與三人賽冠軍，目前就讀台東大學二年級的阮鈺棋，在網前進攻手段多元，是球隊奪勝關鍵，她感謝隊友一同奮戰，她說：「大家平常聚在一起練球的時間不多，就靠長期累積的默契奮戰。」

攸關甲組資格的乙組三人賽事，男子組由士林聯隊A隊拿下冠軍，兄弟檔李敏至與李捷安實現共同升上甲組的心願；女子組方面，明倫高中繼雙人賽奪冠後，再於三人賽奪冠，賽前艱苦訓練得到最甜美果實。