行政院長蘇貞昌宣布明年軍公教調薪4%，調幅是25年來軍公教調薪幅度最高的一次，不僅是相隔4年再度調薪，也是蔡政府任內第二度調薪。全國公務人員協會前理事長李來希30日透露，他在花蓮傳統市場，買了兩隻土雞腿，結帳才發現要價508元；他不禁隔向總統蔡英文喊話，物價飛漲，不分在職與退休者，同受其害，因此調薪不能只調現職人員。

李來希30日在臉書發文表示，救人喔！兩隻土雞雞腿肉要價508元，是搶錢嗎？為了燉煮咖啡雞湯，剛剛走了一趟花蓮傳統菜市場，隨手挑了一隻土雞的兩隻雞腿，秤重竟要價508元，嚇死人了，可是腿已經剁了，無法還價，更不能退貨，只能咬牙忍痛付帳。

李來希感慨說，唉！親愛的總統大人啊！妳知道民間疾苦嗎？物價飛漲，不分在職與退休者，同是受其害，調薪不能只調現職人員，退休者更慘；他也認為，調薪不能時程不一，一個初一、一個十五，能同期同日調整嗎？

網友回應說，「還是去買一碗主計長口中的蚵仔麵線比較划算！」、「昨天買了兩個小木瓜130元，我的媽呀！」、「月前也問了，兩支土雞腿要500元，中型的，嚇得走人。」、「傳統市場的半土雞腿一斤行情是180元，整隻拿一斤大約120元，但土雞一隻一斤大約160元，土雞比較都是整隻買，下次買的時候一定要先問一斤多少唷。」