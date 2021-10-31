26歲張姓男子被控偷拍潛入台大醫學院、北一女中等20多所學校女廁，裝設針孔攝影機偷拍女學生如廁，甚至還「肉搜」出被偷拍者的身分，並將影片上傳到社群分享，長達兩年時間，至少有60名女子受害，高院依妨害秘密罪改重判6年，張男事後並未上訴確定入監，未料檢警又查出，張男惡性不改，在入獄前佑涉嫌拍近30名女子，甚至上傳給同好分享，檢警查獲後，張男又遭羈押禁見。

檢警事後全力查辦，又逮捕與張男共同分享偷拍畫面的多位同好，瓦解這個盜攝變態社團，但檢警更發現，張男的技術又進步，計畫更縝密，幸好及時發現，可以讓不少婦女免除在外上廁所的人深安全與憂慮。

本案源於2018年4月間，台灣大學一名女清潔工打掃女廁時，驚見蹲式馬桶前方沖水桿暗藏針孔攝影機，警方獲報循線逮獲張男，到他家搜索時，更在電腦內查出超過700名被害人，從國中到出社會的女子都有，校園、公園公廁等地都是偷拍地點。

檢警調查，張成功偷拍，還會上網搜尋被害人臉書，尾隨拍攝被害人日常，與如廁影片剪輯在一起，分成A、B、C、D共4個等級儲存，甚至下註解評論顏值，再分享給朋友，犯罪期間長達3年多。

檢警發現，張鍾愛熱舞社女學生，會追蹤各校熱舞社團臉書，掌握排練及表演時間、地點，提前到現場附近的女廁安裝針孔。張被逮後認罪，供稱自己沒交過女友，好奇女生怎麼上廁所，才會偷拍。

經調查，張男犯案地點包括台大醫學院，北一女，中山女中等20所學校，被害人年齡從國中生到上班族女性都有。

檢警調查，張男成功偷拍後，還會肉搜被害女子資料，尾隨拍攝女子日常生活，再與如廁影片剪輯成影片，分門別類儲存在電腦裡，下註解評論顏值，甚至分享給朋友。張男被逮後認罪，供自己沒交女友，「好奇女生怎麼上廁所」，才會開始偷拍。

檢警詳細比對後，確認160名被害者身分，其中有40人提起刑事妨害祕密告訴。北院開庭時，有被害人證稱此事曝光後，感覺像被強暴，已不敢在外面上廁所，寧願不要知道自己被拍。