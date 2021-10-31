中信兄弟31日靠著陳琥6局失2分好投帶領，加上新洋投象魔力後援3局無失分，以4比2擊敗統一獅，再度追上獅隊並列下半季第1。

陳琥開局就連續被陳傑憲、張偉聖敲安失掉1分，但他隨即回穩，之後在第3局再丟1分，最終繳出6局被敲5安，投出3次三振、2保送、失2分成績，奪下本季第2勝。

兄弟打線則在首局就突破獅隊王牌投手布雷克，讓他連續無失分局數停留在25.1局，滿壘時詹子賢適時安打先攻下2分，兄弟該局取得3分逆轉。

賽後總教練林威助表示，陳琥今天狀況不差，雖然偶爾會「抖了一下」，好壞球會比較明顯，但後來都能立刻回穩，「有辦法回穩才是重點。」

連2場先發都繳出優質好投，陳琥認為關鍵就是要更相信自己的球，「積極進攻打者，不會刻意要求邊邊角角，賽前功課做足，把身體調整到最佳狀態。」

不過陳琥今天完全沒辦法解決獅隊開路先鋒陳傑憲，3次對決都被敲安，本季對戰29次，被敲11支安打其中包含1發全壘打，另投出5次保送，陳傑憲對戰陳琥的打擊率高達4成58。陳琥笑著說：「他打我打得很好，但我還是要努力想辦法去解決他，要更研究一下才是。」