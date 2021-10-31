由於9月通膨率（消費者物價年增率）達到2.6％，創下八年半新高，前民進黨立委郭正亮認為，CPI（消費者物價指數）沒有反應出來是因為對於油價和瓦斯價格做管制，但明年恐怕會很慘。

物價走勢已成為當前台灣社會最關注的總經議題。主計總處將於周五（5日）公布物價統計，由於9月通膨率（消費者物價年增率）達到2.6％，創下八年半新高，10月在油料費上揚，水果、蔬菜漲跌互見下，通膨率是否持續升高，備受矚目。

對此，郭正亮31日在《新聞大白話》表示，台灣CPI（消費者物價指數）沒有反應出來是因為對於油價和瓦斯價格做嚴厲管制，是中油自己先吞，一定是賠錢，而且會賠的非常嚴重。

他指出，因為這個月的通膨，交通、通信就漲7.2％，美國還許多國家都漲了30％以上，是透過油價補貼壓下去，可以一直這樣壓嗎？會不會倒？另外還有房租和糧食，是CPI指數的大宗。糧食早晚會反映，譬如大豆，到最後會反映到所有物價上；房租也是早晚的問題，因為錢越變越薄。郭正亮預期，明年恐怕會很慘。