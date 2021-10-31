美宣布捐贈台灣150萬劑新冠疫苗，由中華航空公司專機運送回國。取自蕭美琴臉書

美國政府於美東時間31日上午宣布捐贈台灣150萬劑新冠疫苗。外交部表示，這批由莫德納（Moderna）公司生產的疫苗，將由中華航空公司專機運送回國，預計台北時間11月1日下午1時抵達台灣桃園國際機場。總統府指出，這不僅展現台美之間的「真朋友」情誼，更再次印證美國政府支持台灣「堅若磐石」。

總統府發言人張惇涵今晚表示，總統府誠摯感謝美國政府再度以具體行動馳援台灣，美國捐贈台灣的疫苗數量，累計達到400萬劑。這不僅展現台美之間的「真朋友」情誼，更再次印證美國政府支持台灣的「堅若磐石」。

他說，今年6月，當台灣面臨疫情嚴峻挑戰之際，美國政府以迅速行動，捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗，彷如及時雨，大力協助台灣度過艱困挑戰，讓台灣人民深受感動。

張惇涵表示，過去一段時間，在防疫團隊不分晝夜努力，全民不分你我團結防疫，民主夥伴相繼馳援下，台灣的疫情已經趨緩，獲得有效控制；目前，第一劑疫苗涵蓋率已超過70％，第二劑已超過30％。在台灣正衝刺第二劑疫苗涵蓋率之際，美國政府再次伸出援手，對提升台灣整體社會保護力，勢必將有大幅幫助。

張惇涵說明，駐美代表蕭美琴已代表我國政府接收這批疫苗，航班已經順利起運，預計將於明（1）日運抵台灣。我們深信，台美民主夥伴攜手合作，能夠共同克服疫情挑戰；台灣也會在堅實的友好基礎上，持續與美國深化合作，持續深化全方位夥伴關係。

外交部也表達由衷感謝，並表示，我國駐美代表蕭美琴同日在肯塔基州路易維爾聯邦疫苗合約倉儲中心代表我國政府接收這批由莫德納公司生產的疫苗，並立即由中華航空公司專機運送回國。

外交部副發言人崔靜麟指出，此次是繼美國政府今年6月捐贈我國250萬劑莫德納疫苗之後，第二度捐贈我國疫苗，美方至今捐贈我方疫苗累計數量達400萬劑。美國以實際行動協助我國政府與全民對抗疫情，也展現美國對台灣的堅定支持與高度重視，以及台美緊密友好的全方位夥伴關係。