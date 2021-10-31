國際金融市場近周以來充斥著「通膨」、「（將）升息」兩個話題，歐元、英鎊、日圓對美元匯率的走勢，在技術線型上十分混亂，唯有安靜的澳幣意外地走出日線、月線和季線同步走揚的漂亮圖型。

歐洲央行利率會議結果未若預期般鴿派，使得歐債利率波動、歐元小幅收高，一天行情後隨即反跌至1.155；市場強烈預期英國11月首周利率會議可望啟動疫情後的首次升息，伴隨2021年經濟成長預測由4％上調至6.5％，為1973年來最強勁的增長，物價卻同時可能以30年來最快速度上升，最新預測2022年通膨將達4.4％，亦可能觸及5％，英鎊對美元急升後再折返跌至1.367。

渣打財富管理指出，隨著歐元朝50日均線推進，仍對歐元對美元匯率走勢，維持區間盤整觀點。而歐元兌瑞郎仍在探底，繼續面臨下行壓力。此外，英鎊近兩周一度突破1.38美元，但來的快也去的快，瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）針對英鎊，最新調低英鎊對美元匯價，2022年3及6月目標至1.35美元，同時下調2022年9月目標至1.34美元。

瑞銀財富管理認為，美國聯準會2022年6月之前有序結束購債計劃，並可能在2022年末或2023年初開始加息。儘管美國各年期利率市場已大致計入相關預期，但當加息日子臨近，貨幣市場還是會做出反 應，美元仍然有升值的空間。

富蘭克林證券投顧表示，就期貨數據觀察，美元於月中來到94.5的逾一年高點後雖遭遇些許平倉壓力，但期貨多單近期仍維持在近3.5萬口的近三年來最高水位，顯示看多美元仍為主力，可望支撐美元維持93之上相對強勢的價位。

而各國紛紛邁向升息之路下，市場也開始積極揣測歐洲央行可能提早於2022年底前升息的機會，雖此外，歐洲央行相較於其他國家步伐仍明顯落後，還是能見到歐元期貨空單減少，可望支撐歐元尋求季線1.17價位支撐。