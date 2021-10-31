YouTuber蕾菈（Lyla）是「反骨男孩」成員之一，今年4月認愛DJ湯宇，不時會揪男友一起拍片，小倆口越愛越甜蜜，日前她因工作跑到墾丁，路上萬聖節氣氛濃厚，她也直接穿上低胸馬甲上街，走起路來波濤洶湧，晃暈一票粉絲。

蕾菈30日到墾丁出席活動，空檔時間不忘逛逛墾丁大街，當時她在IG限時動態PO文，只見她穿著深V蕾絲馬甲，露出胸前一片白皙，深邃事業線和傲人上圍全都跑出見客，尤其她走路時，還特寫胸部，故意上下晃動豐滿雙球，畫面超級兇。

蕾菈穿深V馬甲，好身材一覽無遺。（圖／翻攝自IG）

而在蕾菈自拍時，走在一旁的男友湯宇也調皮的伸出手，戳了一下她的胸部，惹得蕾菈忍不住害羞笑出來，小倆口甜蜜互動閃瞎眾人。

事實上，湯宇是蕾菈第一個公開認愛的男友，之前蕾菈曾透露邊的親朋好友都對湯宇讚不絕口，甚至說從沒遇過這樣完美的一個男生，並直誇湯宇「不僅會把自己照料得很好，他也很會賺錢」，相當滿意男友。

而兩人目前同居中，蕾菈表示同居才知道會發生什麼衝突、怎麼協調，並放閃稱兩人吵架不會超過24小時，且低頭的都是湯宇，蕾菈坦言如果同居半年至一年都沒問題的話，就會往結婚的方向走，日前拍片時，蕾菈也曾質問男友什麼時候要娶她，湯宇則肯定回答「今年！」讓蕾菈聽了十分開心，許多粉絲也期待早日聽到兩人的好消息。