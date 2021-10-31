想減重又想喝飲料，許多人以為選擇無糖就萬無一失，其實錯了，營養師表示，關鍵在茶裡面加了什麼料，並舉出手搖飲中的「隱形地雷」，即使標榜無糖，但喝一杯就等於吃下2碗白飯，當然不會瘦，此外，千萬不要在晚上喝！

營養師李婉萍在YouTube頻道《李婉萍的營養天地-健康與飲食素養》中指出，如果單喝無糖綠茶、紅茶或烏龍茶的確不會胖，但若喝「無糖珍奶」，因為珍珠本身是澱粉，奶精則是油加澱粉的組合，因此一杯無糖珍奶下肚，等於吃下2碗白飯的熱量。

喝無糖手搖飲，就可以減重不NG嗎？

也有人誤以為把珍珠換成椰果就很健康，李婉萍則說，椰果雖然熱量較低，但因通常都是泡在糖漿裡，就算搭配無糖茶仍有熱量，因此珍珠、椰果等配料都是手搖飲中的隱形地雷。至於將奶精換成鮮奶的「鮮奶茶」也依然會胖，因為鮮奶中含有醣類、蛋白質與脂肪，如果一天喝2杯，熱量仍相當於1個雞腿便當。

如果想要甩肉、又想喝飲料，李婉萍則提醒，千萬不要在晚上喝，因為這些沒有消耗掉的醣類會自動轉換成油脂存在體內，長期下來就會變成肉多多、體脂高的「泡芙人」，並成為三高的高危險群，千萬不可輕忽。