中信兄弟31日在主場「開箱」新洋投象魔力，他中職初登板後援3局無失分，奪下首次救援成功，賽後他表示，自己的身心狀況都已調整到百分之百，首戰就有好投也讓總教練林威助驚豔，「他調整的超乎想像。」

陳琥先發6局失2分退場，兄弟在4比2、第7局換上象魔力，2出局後被林岱安、陳傑憲接連敲安，但靠著詹子賢美技外野長傳本壘阻殺化解失分危機。

總計象魔力投3局無失分，用53球，投出3次三振、被敲2支安打，均速147公里。「助總」表示，象魔力初登板表現比預期的還要好，「調整的超乎想像。今天首次看他投球，球的尾勁不錯、投球滿協調的，變化球控制能力不錯，之後抓到感覺應該會更好。」

象魔力則表示，在隔離期間球隊有幫他準備訓練器材，讓他在房間能夠進行重量訓練，另外也準備投球網子，讓他能夠投球，不會因為隔離失去投球的感覺，自主隔離期間每天都有傳接球，也有近牛棚，確保自己每天對球都有一定的感覺。

「我現在身體跟心理都回到最佳狀態，可以說是100%，只是還有一些還要做調整，像是配球、球的角度，但我不會太急，因為這些都是過程。」象魔力還表示，自己的個性十分好勝，站上投手丘就是想幫助球隊贏球，「想幫球隊做出貢獻，拿下總冠軍。」

中職初登板象魔力也在比賽中展現了不少球種，像是速球、曲球、切球及變速球都有使用，而首度體驗台式應援且又是在主場出賽，讓他直呼非常興奮，他透露在隔離期間，自己的IG收到不少球迷鼓勵、加油的訊息，讓他十分暖心，「他們給我很多正能量，為我打氣，球隊氣氛也很棒。」