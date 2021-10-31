在英國蘇格蘭格拉斯哥舉行的第26屆聯合國氣候峰會(COP26)正式開幕，在為期2周的會議間，有近200個國家一同討論如何應對全球暖化加劇這一共同挑戰，主要目標是「在本世紀結束前，阻止全球均溫上升1.5度」。

美聯社報導，世界各國領袖一聚集在蘇格蘭最大城格拉斯哥，闡述各個國家如何遏制溫室氣體排放、應對氣候變化影響所做的努力。在梵蒂岡的主日活動上，教宗方濟各也在祝禱詞裡提到這項議題，呼籲各大國領袖能意識到氣候暖化導致的氣候災難與氣候難民。

格拉斯哥峰會的主席-英國內閣辦公室部長阿洛克·夏爾馬(Alok Sharma)說：「我們的目標仍然是限制升溫在1.5度以內，這是最後的希望。」

科學家們表示，「1.5度」的目標是在2015年巴黎氣候會議上提出的，但是我們做的實在不足，達成的這一目標的機會正在慢慢消失。更悲觀的專家甚至認為，當2100年來臨時，地球均溫可能至少上升2.7度。

專家警告說，要阻止暖化並不容易，因為目前的冰山比20世紀初期消失了大約一半以上，現在地球已變得比過去更容易吸熱與升溫，即使我們即刻就完全停止碳排，升溫也不會立即停止，至少要5~10年才能看到成果。

夏爾馬在開幕式上說：「只要各國合作，我們可以推動一場十年以上不斷進行的減碳行動。各國透過合作以及政府，創造良好的綠色能源產業環境，創造更便宜、更清潔的能源。」

他指出，中國大陸剛剛稍微提高了氣候目標，這就是個好的表現，該國是為世界上最大的溫室氣體排放國。

美國氣候特使凱瑞(John Kerry)上星期警告說，要是今次會議的結果比2015年巴黎協議的目標還嚴格，將對自然和人類產生巨大影響。但他相信世界正朝著正確的方向前進，並且對未來表示樂觀。美國是世界第二大氣候污染國，但是美國各州對減碳目標一直步調不同。

印度是世界第三大排放國，他們表現更糟，尚未像是中國、美國和歐盟那樣，提出淨零碳排放的目標與時間。因此各大國談判代表，一直希望與會的印度總理莫迪能夠宣布這樣一個目標。