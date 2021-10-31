全球不斷傳出物價上漲情況，國際油價居高不下，國內汽、柴油價格周一(1日)將連續第5周調漲，來到近7年新高，民眾不免擔心國內是否有通膨問題，央行特別在臉書說明指出，今年台灣通膨率上升主要係油料費、運輸費與蔬菜價格大漲所致；台灣因疫情控制得宜，較無如美歐等經濟體之勞動市場緊俏及貨運輸入港口阻塞之供應鏈瓶頸等問題，待國際原油等大宗商品供需失調緩解，通膨升溫壓力可望逐漸紓解，國內通膨率應無持續攀升之虞。

央行表示，近來全球物價上漲情況有感，台灣與新興市場經濟體如巴西，先進經濟體如美國及歐元區之通膨率皆呈向上趨勢，惟台灣相對溫和。

央行並參考近期IMF評估通膨預期的指標，說明台灣總體經濟基本面健全，應有助穩定民眾通膨預期心理。IMF在最新的「全球經濟展望」報告中指出，當一國的名目有效匯率貶值、經常帳餘額與財政收支餘絀對GDP比率下降(如經常帳逆差及財政赤字擴大)，以及民眾預期通膨率大幅上揚等4項制約通膨預期機制鬆動(de-anchoring)，才易使通膨率持續攀升。

央行表示，目前台灣名目有效匯率升值、經常帳與政府財政收支皆健全，且若根據IMF未來3年後通膨預測值來衡量通膨預期亦相對穩定，台灣制約通膨預期之相關指標表現較其他經濟體優異。因此，參考IMF所採用的這些指標，顯示國內通膨率持續攀升的壓力相對較低。

對於有人憂心台灣將重蹈早年通膨率大幅攀升的情節，央行也說明當前台灣的通膨環境已不同於往昔，例如1970年代兩次石油危機(國際油價以倍數上漲)期間，由於經濟活動對石油依賴度高，當油價大幅攀升，通膨率伴隨走高(1973年8.17%、1974年47.47%；1979年9.75%、1980年19.01%)。

1990年前後，國內通膨率達4%上下，主因薪資連年大幅調高(1987~1992年年增率介於9%~15.5%)，肇致薪資-物價螺旋上升(wage-price spiral)，加以1990年波斯灣戰爭帶動油價上漲。

2008年國內通膨率為3.52%，主因國際油價創歷史新高(布蘭特原油達每桶145美元)，帶動生質能源需求銳增，推升食物類價格(年漲幅8.56%)。媒體甚至創造了「農業通膨 (agflation)」的新名詞，它是由農業(agriculture)與通膨(inflation)二字所組成；不過持續沒多久，農產品價格就隨油價下跌了。

央行指出，台灣長期處於低且穩定的通膨環境，且貨幣政策具有反通膨與反景氣循環的特性；另目前行政院「穩定物價小組」的積極作為，以及油電價格平穩機制適時啟動，在這些情況之下，應可降低民眾對物價持續上升之預期心理，進而達到穩定物價效果。