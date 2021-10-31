「邦喬飛」（Bon Jovi）是80年代最出名的搖滾樂團，曾締造銷售破億張唱片的佳績。昨（30日）他們本來要在活動中高歌，已接種2劑疫苗的主唱瓊邦喬飛（Jon Bon Jovi）卻篩出新冠病毒陽性，只好緊急取消上台。

根據外媒綜合報導，邦喬飛原訂昨晚在邁阿密洛伊斯邁海灘（Loews South Beach）的萬聖節舞台上表演，主唱兼吉他手瓊邦喬飛卻被驗出罹患新冠肺炎，已接種2劑疫苗還是敵不過病毒感染，無可奈何的情況下，臨時取消上台計劃，被當地記者捕捉到與工作人員一起離場的畫面，至於其他團員，因為篩檢結果都是陰性，在主唱缺席的情況下照常演出。

Jon Bon Jovi cancels Miami concert. Tested positive for COVID according to staff. ⁦@jonbonjovi⁩ ⁦@wsvn⁩ pic.twitter.com/Hrvn7ETEwG — Jessica Holly (@JhollyW) October 30 2021

瓊邦喬飛的兄弟馬修在舞台上代為發言，表示對方不幸得到新冠肺炎，但因為打過疫苗感覺還可以，目前得充分休息，發言人則透露瓊邦喬飛目前狀況良好。

其實瓊邦喬飛不是團內第一個感染新冠肺炎者，去年鍵盤手大衛布萊恩（David Bryan）就發文透露確診，但態度十分樂觀，發病一個禮拜感覺每天都在好轉，向美國民眾喊話「這是流感，不是瘟疫」，相信一切都會過去。

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