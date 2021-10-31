對於民進黨2025非核家園的目標，美麗島電子報董事長吳子嘉認為，「民進黨政府從執政到現在，對經濟建設一點幫助都沒有」，而核電廠發展，攸關台灣未來，核能發電已經是全世界趨勢，核四本來就要通過，但民進黨卻沒有一個人敢說明電力政策的失敗。

吳子嘉31日晚間在《董事長開講》網路直播表示，台電公布109年發購電量各能源占比，燃氣占40.8％，燃煤占36.4％，核能占12.7％，再生能源5.8％。他質疑，如果未來非核家園，核能的12.7％要移轉到哪裡？

另外，他提到，台灣護國神山台積電是高耗能的企業，美國當時不願意做，後來由台積電走出一條路，變成全世界第一大的晶圓代工廠，尤其F35等軍工產業也需要用到台積電生產的晶片。

吳子嘉也指出，核能發電已經是全世界趨勢，日本2030年目標再生能源提高到36～38％，核電維持20～22％不變，火力發電降至41％。台灣的路應該就是跟日本一樣，核能發電占20～22%，但現在只占12.7％，卻還要主張2025年非核家園？

吳子嘉批評，民進黨政府有一個特徵，從執政到現在，對經濟建設一點幫助都沒有，台灣最有成就的是台積電，而台積電每一件事情跟民進黨都沒有關係。核電廠發展，攸關台灣未來，核四本來就要通過，但民進黨卻沒有一個人敢說明電力政策的失敗。