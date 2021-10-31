年底4大公投將要舉行投票，國民黨台北市議員羅智強30日起展開夜宿凱道49天，31日晚上舉辦「公投萬聖節」活動，找來中廣董事長趙少康等人，一起演出韓國影集《魷魚遊戲》中的一二三木頭人行動劇。趙少康強調，他們反的是萊豬，不是美豬；他還透露，他年輕時在美國念書，深知美國人很少吃豬肝、豬肺等上水、「下水」，但台灣人卻特別愛吃豬內臟，因為國情完全不同，也是他堅持「牛豬分離」的主要原因，

趙少康31日在臉書貼文表示，今天是萬聖節，他參加羅智強發起的「夜宿凱道49活動」，跟現場民眾一起cosplay《魷魚遊戲》。他演的是主角456成奇勳，跟群眾一起玩「123木頭人」，並掩護四大公投成功闖關。

趙少康表示，這場公投是因為新冠肺炎疫情延後，看起來民進黨對結果很緊張，因為四大公投就是對蔡政府政策的不同意投票。其中，民進黨操作國民黨反美豬就是反美國，事實是，他們反的是萊豬，不是美豬，萊豬在美國只占兩成，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅說自己和孩子都吃美豬，但並沒說她吃萊豬。他要強調，台灣沒人反對美豬，不喜歡的是萊豬。

行政院長蘇貞昌說，如果台灣禁止萊豬進口，要怎麼申請參加CPTPP，趙少康對此表示，根本亂講一通，因為美國不是CPTPP成員國，真正的成員國會管台灣有沒有進口美豬嗎？至於蔡政府質疑國民黨鬆綁美牛，卻不准進口萊豬，他要大聲說「牛可以，豬就是不可以」。

趙少康透露，他年輕的時候在美國念書，深知美國人很少吃豬肝、豬肺等上水、下水，但是台灣人特別愛吃，就是對豬內臟特別有興趣，國情完全不同，是他堅持「牛豬分離」的主要原因，為了我們以及下一代吃的安全，請大家公投一定要投下同意反萊豬，我們反萊豬不等於反美豬，更不等於反美國，請民進黨不要再挑撥離間。

趙少康強調，公投綁大選，原本就是前總統陳水扁執政時推動的，眼見2018公投綁大選失利，就想讓公投和大選脫鈎，綁也是他們，不綁也是他們，綁不綁都由他們決定，可以這樣嗎？讓我們一以貫之，公投繼續綁大選。至於重啟核四公投，必須奠基在2025年發電配比的綠能20%、天然氣50%、燃煤30%，但蔡英文非核家園的目標完全是騙局一場，根本做不到。何況燒天然氣也是燒碳，都是石化燃料，全世界都在減碳，如果照蔡政府的規畫，到2025年，台灣80%的發電燃料都是燒碳，符合世界潮流嗎？能不受國際制裁嗎？最後他請大家支持12月18日公投「四個同意、就是民意」。