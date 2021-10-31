任容萱笑稱不記得有救援王傳一的往事。（衛視中文台提供）

曾國城及巴鈺主持的衛視中文台《一袋女王》全新升級，加入外景特派員JR紀言愷、宇珊，豪華主持陣容、全新內容及百萬佈景氣勢磅薄嶄新登場，明天（11月1日）晚11點新棚首集播出邀請到王傳一、任容萱、孫沁岳及吳岳擎，上節目揭露男神女神私下不為人知的一面。

王傳一說當初是因為跟任容萱合作偶像劇《聽見幸福》時相識，戲剛開拍沒多久任爸就來探班，王傳一看到任爸的第一句就是「爸！你放心，就把她交給我就好」，恰巧那天兩人穿著婚紗拍結婚戲，讓任爸當場傻眼，讓曾國城笑說自己年過半百還沒看過穿婚紗跟見父母是同一天的。

王傳一跟任容萱成為好友關鍵是，兩人拍戲時有一場是一個高2公尺的櫃子，要從飾演盲人的王傳一面前倒下，沒想到出了大意外，櫃子直接朝他臉上倒下，差0.1公分櫃子的尖角就會砸傷眼睛，出意外時第一個衝上去救援的就是任容萱，這個舉動讓他認定任容萱為好友。

主持人曾國城轉頭問任容萱出手相救的過程，卻看見她猶如腦袋一片空白，不好意思地用手遮臉害羞的說「我不記得」，曾國城笑說原來只是個舉手之勞，不記得的原因可能是她對每個人都這麼好，王傳一氣得說：「那我們的緣分就到這邊。」讓全場笑到不行。《一袋女王》每周一至周五晚11點在衛視中文台播出。