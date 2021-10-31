暌違19個月，台灣羽球男單好手周天成再度打進世界羽聯BWF世界巡迴賽超級系列賽決賽，與日本好手常山幹太爭奪超級750系列法國羽球公開賽男單冠軍，終場周天成21比15、8比21、17比21屈居亞軍。

周天成目前世界排名第4，上次在BWF巡迴賽奪冠是2019年10月台北羽球公開賽，上回打進巡迴賽男單決賽則是2020年3月全英公開賽，當時飲恨丹麥安賽龍、屈居亞軍，接下來全球體育賽事因為新冠肺炎疫情取消或延期，去年10月周天成在丹麥公開賽止步4強，今年初2場泰國公開賽及年終總決賽也都是留下4強成績。

不過周天成持續奮戰，拚完延期到今年的東京奧運後，9月底和中華羽球隊隊友們出發挑戰一連串歐洲賽事，包括蘇迪曼盃、湯優盃兩站團體賽，接下來丹麥公開賽打進到男單8強，轉戰法國更上層樓，在4強賽力退韓國許侊熙，繼2015年之後再闖法國公開賽男單決賽，雖然最終無緣冠軍，仍是相當不錯的成績。

常山幹太生涯第1次打進超級750系列賽決賽就帶走冠軍，獲勝當下開心吶喊；而周天成結束法國這一站賽事後，跟著要在周二（11月2日）開打的德國羽球公開賽繼續奮戰，這一站是超級500系列賽事，日本選手並未參賽，周天成是大會男單頭號種子。