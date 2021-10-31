淡水水資源回收中心充斥死魚與惡臭，新北市議員鄭宇恩會勘（鄭宇恩服務處提供／戴上容新北傳真）

緊急水質採檢（鄭宇恩服務處提供／戴上容新北傳真）

死魚遍布（鄭宇恩服務處提供／戴上容新北傳真）

民眾投訴，新北市淡水區水資源回收中心屢散發惡臭，放流口排出泥黃色的汙水、下方更出現大量死魚卡在排水溝，新北市議員鄭宇恩接獲陳情向水利局反映，水利局回應，恐是雨水下水道排放水水質不佳所致，會持續清查相關原因；環保局表示，待化驗結果出爐，持續追蹤。

營建署打造淡海新市鎮時，為了設置汙水處理設施及焚化爐，在海埔地填海造陸設立淡水水資源回收中心，因年久失修，現況多處溝壁鋼筋裸露破損，多處集水隔柵堆積大量垃圾，其中兩支管線大量排放出汙水，還出現大批魚隻死亡情形。

新北市議員鄭宇恩接獲陳情，日前邀集水利局、環保局等局處緊急到淡水水資源回收中心會勘，鄭宇恩表示，水利局應積極規劃人工溼地，將放流水水質再淨化，並將放流口改至西側海堤，避免汙水直接排放入海衝擊公司田溪河口及海洋生態。

生態棲地老師陳江河認為，依據現況，死魚都是耐汙的吳郭魚，看來水質對生態系造成不良影響，若能透過人工濕地將放流水進行天然的曝氣、淨化後再排放，對周邊水域的影響可以降至最低，兼具營造優質水域環境。

水利局表示，初步研判水質不佳，可能是雨水水質不佳排放導致，放流水水質目前除由水資中心每日自主檢測及水利局不定期抽測外，環保局自2019年1月起針對放流水質設有自動連續監測設備，放流水水質均符合環保法規規定。

水利局指出，雨水下水道流出水質部分，現場目測稍較混濁，實際水質狀況還待化驗結果才可確認，後續也將針對雨水下水道系統由上游查明原因，確認是否有不明汙染水源流入。

提及設置人工濕地淨化，水利局回應，人工濕地不適用於都會區高濃度生活汙水，且淡水地區汙水經水資源回收中心處理後，放流水質已優於環保法規規定，再設置人工濕地接續處理恐不符效益，全國汙水處理廠亦無案例，將再評估。