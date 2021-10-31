日本執政聯盟 確定取得眾院過半數席次 23:342021/10/31 工商 蕭美惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本執政聯盟確定取得眾院過半數席次。（資料照/新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本第49屆眾院選舉31日投票，開票結果顯示，自民與公明兩黨的執政聯盟確定取得233席以上的過半數席位，新任首相岸田文雄的政權不致受到動搖。但自民黨能否維持選前單獨取得276席成為觀察重點。 截至台北時間晚間10點半，NHK電視台開票結果顯示，自民黨取得212席，公明黨獲得26席，合計238席。 根據總務省資料，本次選舉投票率為34.32％，比2017年10月的上次選舉高出2.5個百分點。 日本眾院大選 各黨主席助選里程加總繞地球兩圈 美主導全球堵中戰略 抗中聯盟成形 #執政聯盟 #確定 #過半數 #開票結果 #自民黨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 決戰四大公投 藍綠拚場 04:102021/10/31 焦點要聞 新聞透視》自民黨恐無法單獨過半 岸田將成弱勢首相 04:102021/10/31 話題觀察 台中購物節 2幸運兒抽中百萬現金 04:102021/10/31 地方新聞 「北極熊」現身火車站 氣候先鋒者發起單腳站立挺核四 16:192021/10/31 生活 吳子嘉力挺核電 一句話痛批民進黨 22:452021/10/31 政治 許淑華向她請益 網嗨喊：團結一致才是選民的幸褔 14:252021/10/31 政治 拜登面對斷鏈危機 04:102021/10/31 專題周報 驗DNA找嘸爸！加州禿鷹竟能無性繁殖 專家驚：第一次見 12:492021/10/31 搜奇 產經解析－中國近期施政方向 是否影響經濟前景 04:102021/10/31 全球財經 習近平為何21個月未出訪？紐時曝北京盤算轉變 09:372021/10/31 國際 打造ACG帝國 騰訊躍升日本角川第三大股東 04:102021/10/31 全球財經 國際熱門新聞 萬聖節扮蝙蝠俠「小丑」電車縱火砍人 他犯案後坐車中冷笑等警逮捕 - 國際 東京地鐵瘋漢揮刀砍人縱火 乘客跳窗進月台奔逃至少17人輕重傷 - 國際 怎麼會在機場跑道慢跑？他當場被飛機撞成兩半慘死 - 國際 日本執政聯盟 確定取得眾院過半數席次 - 國際 - 工商 日本新冠疫情為何突然降溫？研究曝Delta竟自爆 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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