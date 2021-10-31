日本第49屆眾院選舉31日投票，開票結果顯示，自民與公明兩黨的執政聯盟確定取得233席以上的過半數席位，新任首相岸田文雄的政權不致受到動搖。但自民黨能否維持選前單獨取得276席成為觀察重點。

截至台北時間晚間10點半，NHK電視台開票結果顯示，自民黨取得212席，公明黨獲得26席，合計238席。

根據總務省資料，本次選舉投票率為34.32％，比2017年10月的上次選舉高出2.5個百分點。