一個月愛愛幾次才正常？一名男子抱怨，他老婆今年才26歲，但自從結婚後，跟他發生性行為的次數逐年下降，結婚3年後，兩人一個月恩愛的次數不到一次，讓他忍到快要崩潰，因此在網路上發文詢問其他人「女生在20幾歲的時候真的會這麼沒性慾嗎？」沒想到有過來人透露男女性慾高峰期不同，直呼「40歲你就知道了」。

這名男子在《爆料公社》表示，他與老婆結婚第一年時幾乎天天有性行為，最少也是2天一次；第二年減少到一周3至4次；第三年變成一周1至2次；現在一個月可能不到一次，讓他忍到無處發洩，幾乎快要崩潰。

男子並指出，他們目前沒有小孩，所以老婆並沒有帶小孩太累，或是生完性慾下降的問題，他也相信老婆沒有做對不起他的事，但不知道為什麼，兩人結婚才3年就變成這樣，而且明明還很年輕，直呼「每況愈下的性慾真的讓我很難受」。

網友則回應「可能膩了，可以試看看其他地方之類的」、「應該是感覺就像在做功課吧！可以想新花樣刺激老婆感官」；還有過來人分析，男人20多歲時確實處於性慾正高峰，但女性的高峰約落在30至40歲，透露「40歲你就知道了，到時換她上來抱怨」、「換她如狼似虎，吃人不吐骨」。