金曲歌后魏如萱近來推出新歌〈很小很小〉MV，邀來台北電影節最佳女主角、入圍金馬影后王淨擔任女主角，魏如萱在該MV完全沒出現，由王淨在MV中一人獨挑大樑，演出獨角戲，並有許多與男性投影的對手戲，互比小狗、小貓手勢，充滿童趣和意境。

王淨近期與魏如萱在電影《瀑布》裡出現，但雙方在該片並未對到戲，反而兩人是緣起於魏如萱客串金鐘大戲《你的孩子不是你的孩子》時，主要對戲的演員就是王淨，魏如萱飾演王淨的心理諮商師，當時就對彼此留下很好的印象，王淨更是喜歡魏如萱的歌，開心說：「她的每一首歌我都很喜歡！像是〈don’t cry don’t cry〉、〈泡泡〉，還有這次的〈很小很小〉。」對於這次可以主演魏如萱的MV，感到非常興奮，王淨更讚魏如萱：「私底下和工作時沒有什麼不同！她就是一個很溫暖、也很可愛的大姊姊！」

王淨在MV中，深刻演出面對每一段愛情時，始終如一的純真和不變。提到收放自如的演技，她謙虛說：「其實，我想每個女孩都有這樣子的經歷。」並回憶當天拍得很快，「殺青之後有種把自己的情感抒發出來的感覺，很舒服、也很感謝。」