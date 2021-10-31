這群人木星參與《黃金歲月》直呼新鮮。（民視提供）

這群人木星參與《黃金歲月》，覺得演員群超專業。（民視提供）

「這群人」木星日前發行單曲，特地上《娛樂超skr》宣傳新歌〈過敏兒〉，並突擊演出民視八點檔《黃金歲月》。聽到要上演一段，木星大喊超緊張，但她自認台語還不錯，應該還可以，只是聽到主持人阿甘跟小路要她演的橋段，其中一段是對著家佳說「妳是傭人喔，不然怎看到妳就過敏」，讓她直嚷：「放過我吧！不可以對專業演員說這麼沒禮貌的話！」

木星亂入八點檔的劇情，就是木星要抱著娃娃跑到高家找王燦說「這是駿生的小孩」，當天岳虹、黃建群、陳仙梅、王燦、陳妍安、苗真等演員一字排開，配合演出，聽到木星無厘頭的台詞，沒有事先拿到腳本的演員們，還是順利完成爆笑的kuso劇情，影片一曝光就突破上萬次的觀看次數，坐穩當天人氣發燒影片。

木星表示，八點檔演員真的很厲害，在旁邊偷看她們拍戲時，覺得大家都太厲害，舉手投足都充滿戲，只是吃飯的戲真的很難，演員還要記住剛剛吃甚麼夾了什麼。陳妍安笑說「對啊，這場戲足足吃了兩碗白飯，史上吃最多飯的一場戲」。岳虹看到木星這麼活潑又大方，當場問她對八點檔有興趣嗎，可以報名當黃建群的小四，木星一聽說當萬里的小四當然好啊，只是岳虹又補充說但不能穿露肚擠的，不然她們都沒飯吃，會被直接打入冷宮。

這一次木星帶著最新單曲〈過敏兒〉前來挑戰八點檔，直呼真的很過癮，更謝謝劇組讓他們這樣玩樂，也期待下一次能再來八點檔《黃金歲月》體驗。