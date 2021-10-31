美國海軍卡爾文森號戰鬥群與日本海上自衛隊加賀號準航母正在南海進行聯合演習，同時有多架美軍偵察機在台灣海峽南端的共機擾台路線附近巡航。據歐洲哨兵2號衛星圖片顯示，正在婆羅洲附近海域進行聯合演習的美日船艦正遭到至少4艘中共海軍艦艇的近距監控，其中包括2艘 054A、1艘056導彈驅逐艦以及1艘可能是815型電子偵察船。

歐洲哨兵2號衛星圖片顯示，正在婆羅洲附近海域進行聯合演習的美日船艦正遭到至少4艘中共海軍艦艇的近距監控，其中包括2艘 054A、1艘056導彈驅逐艦以及1艘可能是815型電子偵察船。(圖／推特@duandang）

美國海軍卡爾文森號（USS Carl VinsonCVN 70）航母戰鬥群正與日本海上自衛隊直升機護衛艦加賀號（JSKagaDDH 184）在南海進行聯合作業與演習，這是今夏卡爾文森號抵達南海以來首次與日本海上自衛隊聯合進行的任務。

這次與日本聯合演習是卡爾文森號航母首次搭載F-35C隱形艦載戰機執行任務。（圖／美國海軍）

據美國海軍新聞稿指出，美日兩國部隊在南展開海上安全行動，包括飛行任務、水面和空中部隊間的戰術協調訓練、海上加油以及海上打擊演習。這次也是航母戰鬥群第2次搭載F-35C艦載戰機在南海執行任務。

美國海軍卡爾文森號戰鬥群與日本海上自衛隊加賀號準航母在南海進行聯合演習，照片中因角度關係，加賀號看起來比卡爾文森號大上許多。（圖／美國海軍）

而在美軍所發布的一張包括卡爾文森號航母與日本加賀號準航母的照片中，因為視角關係，靠近鏡頭的加賀號體型比卡爾文森號更為大，網上也出現議論稱日本再也沒有理由否認加賀號是一艘準航母了，倒是美國海軍未就此發表評論。

美日這場聯合演習進行數日之後，目前正在南海婆羅洲海域的萬安灘（Vanguard bank）附近進行演練，但是31日傳出的歐洲哨兵2號衛星拍攝圖片顯示，在日本加賀號及1艘日本驅逐艦的後方，緊跟著1艘中共054A型驅逐艦，而美軍航母戰鬥群的周邊則有1艘054A、1艘 056驅逐艦，以及一艘可能是815型電子偵察船進行近距離監控。美方卡爾文森號的前方是史托克戴爾號（USS Stockdale DDG-106）導彈驅逐艦與施洛號（USS ShilohCG-67) 導彈巡洋艦，一旁還有查普蘭湖號（USS Lake Champlain CG-57)導彈巡洋艦。

日本海上自衛隊直升機護衛艦加賀號在南海進行聯合作業與演習，今夏卡爾文森號抵達南海以來首次與日本海上自衛隊聯合進行的任務。（圖／美國海軍）

另據大陸智庫南海戰略態勢感知計劃發布的消息顯示，31日美軍另派出多達5架的各型偵察機穿越台灣南端巴士海峽前往台灣海峽南端入口，位置大約是近數月來共機擾台線附近。5架次的偵察機包括1架WC-135不死鳳凰核偵察機、1架E-8C聯合星戰術指揮機、2架P-8A海神式海上巡邏機，以及一架EP-3E白羊偵察機，數量之多相當罕見，很可能與正在南海進行的美日聯合演習有關。

Five US reconnaissance aircraft operate over the #SouthChinaSea Oct 31:

USAF WC-135W #AE0941 E-8C #AE1497

USN 2*P-8As #AE685B #AE6857 EP-3E #AE1D95.

Among which WC-135W "Nuke Sniffer" is a rare guest to the region whose last operation could be traced back to January 2020. pic.twitter.com/61ewpvZT1p — SCS Probing Initiative (@SCS_PI) October 31 2021

中共海軍近年來對於美國與其他國家在南海進行演習經常會派出導彈驅逐艦進行跟蹤監控，但對這次美日演習的監控的艦艇數目最多，而且還有罕見出動的電子偵察船隨行，監控的距離也非常靠近，可能要以強勢的壓迫性監控展現其維護南海主權的決心。

據中共官方公布的資料顯示，815型電子偵察船，是中國自行研製建造的多功能綜合體制偵察船，用於對有關電磁信息、光電信息進行偵察和情報蒐集工作，它能搜尋並截取對方光電設備輻射源，藉此獲取光電對抗情報。該級它子偵察船長130米、寬16.4米，滿載排水量近6千噸。該艦的主要任務是進行電子信號情報的監聽和分析，也可能包括在戰術彈道導彈試驗時進行導彈軌跡測量和追蹤等任務。據稱，電子偵察船的機密等級相當高，海軍僅負責艦艇操控，向光艦載技術偵察系統連電偵船艦長也無權知曉，技偵權直接由總部負責。