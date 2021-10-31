網紅琳妲（林羿禎）是中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員，也是知名YouTuber團體「反骨男孩」的一員，最近她將推出個人寫真桌曆，之前她就曾預告是史上第一次大尺度，今（31日）就曬出一張上空全裸的辣照，讓粉絲全暴動啦！

琳妲這陣子不時會釋出一些年曆照放火，最新一個預告更猛，只見她紮起頭髮，上半身完全沒穿，只穿著一件牛仔褲坐在高腳椅上，回眸望向鏡頭電力十足，惹火的是，她一個側身秀出性感背溝線，只用手巧妙遮住點，無罩裸上空令渾圓堅挺的胸型全被看光，火辣指數爆表，連琳妲自己也說這是她最愛的一套造型。

琳妲PO辣照的同時，還俏皮發文「不給糖就搗蛋，買年曆就有蛋」，立刻掀起留言區一陣暴動「太辣了吧」、「這個可以喔」、「這個蛋太辣了，需要水」、「哇 這尺度也太大了 太火辣了要受不了噴鼻血了」、「超愛這組，背 腰 胸都美炸了啦」、「這顆蛋太香了啦」。