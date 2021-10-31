四大公投將於12月18日投票，民進黨推出「4個不同意，台灣更有力」100場宣講。行政院長蘇貞昌表示，國民黨要把蔡英文政權打成跛腳。副總統賴清德在屏東表示，台灣若不加強與美國貿易關係，就不能加入CPTPP。媒體人吳子嘉表示，桃園市長鄭文燦未來如果不能當行政院長，停留現在這個狀況，恐怕從此跟總統選戰絕緣，30日蘇貞昌的招就出來了，搞藍綠對決，進行閣揆保衛戰。

根據美麗島電子報搶先曝光的「誰最適合擔任下屆總統？」民調，副總統賴清德以25.5％領先，新北市長侯友宜23.0％居次，台北市長柯文哲則以14.2％居第三，其他依序為國民黨主席朱立倫9.0％、桃園市長鄭文燦6.4％。

美麗島電子報董事長吳子嘉31日在《董事長開講》網路直播節目中表示，6.4％的鄭文燦未來如果不能當行政院長，停留在這個狀況，恐怕從此跟總統選戰絕緣，昨天蘇貞昌的招就出來了，進行閣揆保衛戰，藍綠衝突，他就變成民進黨「綠色戰神」，不能讓國民黨來亂。吳子嘉坦言，全台灣的民眾會同意他講這句話，「國民黨立委過去幾年亂得夠嗎？亂得太不夠了吧。」

賴清德在屏東表示，台灣是美國第九大貿易國，若無法加強貿易關係、簽訂FTA，無法得到美國支持，也無法參與CPTPP，已經成為台灣的生死門。

吳子嘉接著表示，桃園市長鄭文燦得說法大致上也跟賴清德相同，但是這兩天表現最「優異」的是蘇貞昌。100場演講，蘇貞昌是「最佳男主角」，因為是閣揆保衛戰。只要是立委場，蘇貞昌每場都要參加，並且要壓軸，因為他要公布行政院的業績。他一開始就講國民黨要來搶政權，國民黨要把蔡英文政權打成跛腳。突然間他又講「抗中保台」，把它定位為政權保衛戰。

吳子嘉指出，賴清德說法則比較理性客觀，蘇貞昌偏偏要火上加油、扣帽子，蘇貞昌居心叵測。蘇貞昌去開講，不是去說服民眾，支持民進黨政策，而是搞成藍綠對決，在藍綠對決下，光是萊豬議題，就是幫忙國民黨過關。