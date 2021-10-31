台中第二選區立法委員陳柏惟被罷免，依選罷法規定在罷免公告後，須三個月內完成立委補選投票，中選會投票日訂在明年1月9日，綠營點兵點將，前立委林靜儀獲強力推薦準備披掛上陣；綠營要角今晚指出，基進黨和民進黨在討論時，陳柏惟提出的人選除林靜儀外，強調可接受共推正國會的張家銨出馬。

陳柏惟被罷免後，民進黨就積極協調台中市第二選區立委補選人選，前立委洪慈庸及中二選區市議員陳世凱、楊典忠、張家銨等，全都被談及，其中女將張家銨在未來事件交易所參選人預測還一度領先。

但總統府資政李茂盛等人強力推薦前不分區立委林靜儀後，情勢瞬間明朗，林靜儀在綠營陣中成「眾望所歸」，民進黨台中市黨部立馬宣布林靜儀已將戶籍遷至烏日區，且確定將由林參加補選，黨中央預計11月3日中常會就會宣布。

綠營要角透露，基進黨對張家銨也是人選之一，因張家銨除陳柏惟苦行時幾乎全程陪同外，還具有林靜儀缺乏的「陸軍」攻勢，民進黨最後佈局如何？各界正拭目以待。