溫昇豪散發熟男魅力。（羅永銘攝）

溫昇豪散發熟男魅力。（羅永銘攝）

溫昇豪在《茶金》演出顛沛流離的KK。（公視提供）

戲劇男神溫昇豪在公視、客委會合製的時代生活劇《茶金》，飾演戰亂的大時代中顛沛流離的「KK」，拍戲過程全台灣繞了兩圈，不過他說自己不算辛苦，辛苦的是劇組，因為台灣市場小，要做《茶金》、《斯卡羅》這類時代劇很不容易，而製作方為了往國際輸出，必須在預算內做到一定的高度美學、做出更好的品質，包括他在內的演員，知道這是好的作品都想投入、大家都是打折演出，他感嘆：「但這畢竟這不是健康的現象。」

溫昇豪有感而發地說，人家Netflix《魷魚遊戲》在90個國家都是排行榜第一名，1集製作費約6000萬台幣，兩集製作費就可以拍一部《茶金》，男主角南韓影帝李政宰的1人片酬（外傳每集770萬台幣），更是台灣男主角的2、30倍之譜，「韓國的人口不過是台灣的兩倍多，但我們製作預算一拉出來不到人家5分之1，有些甚至10分之1都不到」。

他認為，台灣的片子也應該有機會讓國際頻道直接買走，樹立出屬於「MIT」的品牌，但重點是我們要先把品質拍好，「製作預算除了來自前瞻計畫、輔導金，難道企業沒有看到商機嗎？串流平影響力台已經無遠弗屆」，他呼籲更多企業對影視產業共襄盛舉，政府力量也應該分更多在文化娛樂與文創產業，因為這是無菸工業，又能帶動台灣國際國際形象，好的影視作品對台灣形象、各項產業發展絕對都是加分，「我們一直很努力在做這件事！期待《火神的眼淚》、《天橋上的魔術師》、《斯卡羅》、《茶金》等一系列大製作，讓海內外觀眾看到我們有這樣的實力！」

溫昇豪這回與57歲的模仿天王郭子乾首度合作，戲中頗有英雄惜英雄的味道，戲外同為雙魚座的兩人也是一拍即合，溫昇豪笑說他們都是美食主義者，該劇拍戲期間劇組全台灣繞了兩圈，因為兩人都同樣交遊廣闊，又是人來瘋，到了花東、南部都有當地朋友，收工後就經常一起相約吃美食、唱歌，「郭哥很能唱，又會帶動氣氛，常邊唱邊模仿，跟他工作很愉快。而且郭哥跟我一樣，很喜歡買東西給劇組吃，我們兩個就輪流，這幾天是他，過幾天就是我，劇組相處都像家人一樣」。

最令他佩服的是，郭子乾雖然跟他一樣愛吃美食，但吃完會堅持運動跑步，且對此有著強大毅力，「他一收工就會去馬拉松跑步，是40分鐘以上的跑步。沒戲也跑，吃完也會跑。這精神真的很可嘉！」《茶金》全劇共12集，11月13日起，每周六晚間9點至11點公視首播，每周連播兩集。