雖然禿頭不致命，但是對許多男士來說，禿頭就是個沉重的信心打擊。科學家最新有個新發現，毛囊的幹細胞如果失去黏性，就會愈來愈萎縮終至禿頭，因此保住幹細胞的黏性，就能保住頭髮。

新阿特拉斯(New Atlas)報導，頭髮是有壽命的，當壽命結束時會自動脫落。不過只要毛囊健康，頭髮會重新發育，而重新長出頭髮的關鍵就在幹細胞的作用。科學家在多年前就發現幹細胞在頭髮成長扮演重要角色，但是卻不太明白，為何這種「萬能細胞」是怎麼不再作用的。

最近的新研究終於找到了毛囊失去幹細胞的原因：它失去黏性，與頭髮一起離開頭皮了，使得幹細胞愈來愈少。這一發現相當關鍵，俗話說「問對問題才能找到答案」，既然知道幹細胞怎麼減少，就能想辦法挽救。

這項研究是美國西北大學(Northwestern University)的科學團隊利用小鼠作為實驗，該團隊以綠色螢光蛋白標記毛囊組織與其中幹細胞的位置，科學家能夠使用長波雷射來觀察毛組織在衰老過程中的演變。

通過好幾天的觀察毛囊的生命循環史，他們看到毛髮的初現到凋亡的全過程，雖然只要毛囊還在，裡頭的幹細胞就能繼續產生毛囊細胞，但該團隊也發現，品質比較差的毛囊，所存留的幹細胞的數量正在減少中。科學家推測，乾細胞失去了將它們固定在適當位置的黏性造成的結果，使有些幹細往外逃逸進入真皮，但是真皮組織不適合幹細胞的存活，結果他們大多數都無法生存。

論文主要作者瑞儀(Rui Yi)說「當毛囊中的幹細胞逐漸稀少，毛髮的品質就愈來愈差，不但變得更細，也容易凋亡，這就是禿頂的真相。」

為了深入研究這種現象背後的原因，科學家們分析了年輕小鼠和老年小鼠毛囊幹細胞的基因差異，發現FOXC1和 NFATC1這兩個基因是年輕小鼠身上很完整，但是在老年小鼠身上就已消失，顯然FOXC1和 NFATC1是幹細胞能否保留的關鍵。

因此，科學家的下一階段，就是研究如何恢復 FOXC1 和 NFATC1 基因，以逆轉掉毛的過程。