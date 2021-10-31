「重啟核四」、「反萊豬進口」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」等四大公投案，將於12月18日投票。民進黨啟動百場「四個不同意，台灣更有力」公投說明會，希望人人投下四個不同意，不能讓國民黨亂下去。宅神朱學恒表示，最早在台灣力推公投的是民進黨前立委蔡同榮，沒想到民進黨執政後，開始在抹黑公投了，是不是這麼「諷刺」啦。

朱學恒31日在臉書貼文表示，最早在台灣力推公投的是民進黨前立委蔡同榮，整個公投規範都是民進黨大老蔡同榮的理念啊，也因為蔡同榮推動公民投票不遺餘力，而被稱為「蔡公投」。沒想到民進黨執政後，沒有要跟你討論，也開始在抹黑公投了，是不是這麼諷刺。

朱學恒指出，總統蔡英文跟你說好好溝通，就是叫底下蝦兵蟹將全部出馬攻擊啦，就跟蘇貞昌說「我沒有騙人」一樣可靠。另外，民進黨還促民眾「不同意反美豬公投」，朱學恒對此表示，公投原文明明就是反萊豬，美豬早就進來了好嗎？不識字喔。

至於「不同意公投綁大選」選項，朱學恒認為，美國和瑞士公投議題，都可以順便跟選舉綁在一起，節省納稅錢；台灣中選會能力不足，還敢拿出來講，是甚麼X話，是中選會太先進、還是美國太落伍？