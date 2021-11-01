花蓮深夜不平靜 大火蔓延現場濃煙密佈 00:052021/11/01 中時 羅亦晽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 花蓮美崙工業區廚具工廠火警，現場火勢猛烈、濃煙密佈。(翻攝「花蓮大聲說」臉書社團) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 位在花蓮美崙工業區疑似一家廚具工廠在晚間11點傳出火警，火勢猛烈遠在數公里遠即可看見火光，現場濃煙密佈。（羅亦晽攝） 花蓮深夜不平靜，位在花蓮美崙工業區疑似一家廚具工廠在晚間11點傳出火警，火勢猛烈遠在數公里遠即可看見火光，現場濃煙密佈，消防局獲報派遣美崙消防隊人車前往灌救，目前得知現場為木造鐵皮連棟式，擔心延燒，已請求擴大支援。 和泰汽車捐贈導護志工裝備 連續11年不停歇 國6草屯驚傳火燒車 轎車遭熊熊火焰吞噬濃煙沖天 #花蓮 #現場 #不平靜 #濃煙密佈 #美崙 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 花蓮慈濟 為國內幹細胞資料庫最完整醫院 費用高健保不給付 患者易卻步 04:102021/10/31 焦點要聞 6年前重病「差點醒不過來」 黃珊珊決定戒咖啡 12:162021/10/31 政治 草東鼓手蔡憶凡猝逝登微博熱搜 摯友心痛曝生前最後對話 08:342021/10/31 娛樂 布林肯、王毅羅馬會晤現場 兩人見面合照沒碰肘 19:102021/10/31 兩岸 三芝茭白筍 網購得來速 私房料理直播 美味上桌抽好禮 09:002021/10/31 生活 嘉義重大車禍 4車撞到零件掉一地 男騎士噴飛卡車底命危 10:522021/10/31 社會 傳李雲迪將獲釋 已有香港居留權 04:102021/10/31 焦點新聞 賴清德首場公投宣講下午登場 籲挺身而出、勇敢一戰 10:282021/10/31 政治 4位寫真女星脫衣「實測胸部重量」 驚人尺寸老司機暴動 10:292021/10/31 娛樂 「啊啊啊 救郎喔」 機車罷工台中婦好無奈 幸遇救星搬救兵 17:542021/10/31 社會 時力公布民調 8成民眾不滿意城中城大火政府作為 11:372021/10/31 政治 社會熱門新聞 「啊啊啊 救郎喔」 機車罷工台中婦好無奈 幸遇救星搬救兵 - 社會 陸風衣正妹M腿「當街三人行」 2男搶吻 1女片瘋傳 - 社會 花蓮深夜不平靜 大火蔓延現場濃煙密佈 - 社會 妻難產成植物人 夫守床沿9年提離婚了 更一審結果大逆轉 - 社會 國立大學教授網購壯陽藥保險套 與女學生「野外車震」妻崩潰了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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