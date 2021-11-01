位在花蓮美崙工業區疑似一家廚具工廠在晚間11點傳出火警，火勢猛烈遠在數公里遠即可看見火光，現場濃煙密佈。（羅亦晽攝）
位在花蓮美崙工業區疑似一家廚具工廠在晚間11點傳出火警，火勢猛烈遠在數公里遠即可看見火光，現場濃煙密佈。（羅亦晽攝）

花蓮深夜不平靜，位在花蓮美崙工業區疑似一家廚具工廠在晚間11點傳出火警，火勢猛烈遠在數公里遠即可看見火光，現場濃煙密佈，消防局獲報派遣美崙消防隊人車前往灌救，目前得知現場為木造鐵皮連棟式，擔心延燒，已請求擴大支援。

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