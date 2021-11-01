「重啟核四」、「反萊豬進口」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」四大公投案，將於12月18日投票。國民黨台北市議員羅智強「夜宿凱道49天」宣傳四大公投案。（劉宗龍攝）

對於行政院長蘇貞昌要參加每場的民進黨公投說明會，國民黨台北市議員徐巧芯笑稱，蘇貞昌是團結國民黨的靈魂人物、最高戰術、關鍵寶物，希望蘇貞昌一定要場場壓軸，還要帶他的撞球桿！

四項公投案將在12月18日登場，民進黨規劃的100場說明會已在10月30日起跑，首場地點選在桃園市的中央大學場地舉辦，31日在屏東接力第二棒的公投說明會，行政院長蘇貞昌喊「國民黨沒招了！」呼籲大家一定要投下不同意票，別讓國民黨繼續亂下去。

國民黨台北市議員徐巧芯31日在《董事長開講》指出，反萊豬公投如果過關，民進黨要承擔，因為民進黨政府當初在開放萊豬的時候，帶大家去吃台灣豬， 這樣誰還會願意吃萊豬？所以當時宣傳應該是帶頭吃萊豬給大家看，否則民眾會認為綠營不敢吃，卻要大家吃是甚麼意思？

徐巧芯質疑，不想吃萊豬的民眾，會認為是國民黨在亂嗎？不會！反而會覺得蘇貞昌到底在搞什麼？而且國民黨是主張公投是對蘇貞昌不信任，蘇貞昌竟然說公投是讓總統跛腳！

徐巧芯也希望民進黨的說明會蘇貞昌一定要場場到，一定要壓軸，還要帶他的撞球桿，因為蘇貞昌是團結國民黨的靈魂人物，有他在，國民黨才會有一股怨氣，怨氣發不出來就會全部去投公投。國民黨最高戰術、關鍵寶物，就是蘇貞昌，希望他繼續努力，拚100場。