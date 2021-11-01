信義分局鑑識人員前往事發廁所採集證據，釐清案情真相。（中時資料照／鄭超文攝）

擁有男、女性器官的雙性人私娼，指控北市少年隊刑警將她查獲後，帶至隊部4樓浴室強逼口交，引發軒然大波，事後雙方各說各話，北市警方調查案件卻出現戲劇性發展，原來陳女指控二度性侵的刑警，其實是個常在警局進出的線民。

陳姓私娼指控，2002年8月24日凌晨3時許「刑警」將她帶到4樓浴室，第一次強逼口交，說可以幫她在筆錄上「動手腳」，在隊上就可以直接交保離開，不用再去地檢署，又說「如果妳錢不夠，我也可以先借。」約20分鐘後，該刑警帶她去上第二次廁所，結果又拉著她進浴室，再度逼迫進行口交性服務。

陳女說得楚楚可憐，當時由公私娼組成的「日日春協會」也出面聲援力挺，面對各界質疑，北市警方火速將當天查緝私娼的少年隊5名刑警找來，一字排開讓陳女指認，結果卻找不到人，也讓外界霧裡看花。

承辦人員後來想到，當天還有1個李姓線民，因為透過他提供的線索，少年隊才會到昆明街旅館查色情，所以人抓到後，李就一直留在辦公室，因刑警忙著打公文，他曾協助帶陳女去上廁所，最後警方把李找來，陳女一看到人，就大喊：「就是他！」

對於李能自由出入警局，還協助刑事工作，警方立刻坦承疏失、懲處隊員，但也間接證明警察清白，白嫖者並非刑警，全案後來便依妨害性自主罪，將李男函送法辦。

台北地檢署調查時，除調閱當天監視器，另要陳女描述李當天的內褲樣式、性器官尺寸，李對此則不斷喊冤，表示當天協助警察帶私娼上廁所，有楊姓刑警陪同，他怎麼可能亂來？雙方各執一詞，北檢偵查後，因陳女描述，有多處和事實不符，最後依罪證不足不起訴。

少年隊經此事件，先是隊長陳東陽自認領導無方，後來請調獲准，北市警局也開始檢討，過去要求少年隊和其他分局一樣，毒品、黑幫、色情、槍枝，什麼績效都要有，才導致劫囚案和白嫖案接連發生。

2002年10月，在性侵案釐清後，北市警方宣佈少年隊此後，將以防治學生、校園犯罪為主，無關少年案件的查緝工作全部取消，少年隊成為真正的專業單位，致力校園問題至今。

※作者簡介：「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。