老城區和租界之間那塊地，是天津衛最野的地界，人頭極雜，邪事橫生。20世紀20年代，這裡一處臨街小屋裡，來了一對青年男女租房結婚。新床新櫃，紅壺綠盆，漂漂亮亮地裝滿一屋，大門外兩邊牆垛子上還貼了一對大紅喜字。結婚轉天一早，小兩口就出門上班去了。鄰居也不知他們姓甚名誰。

事過三天，小兩口去上班不久，忽然打東邊飛也似的來了一輛拉貨的平板三輪。蹬車的是個老頭子，骨瘦肉緊，皮黑牙黃，小腿肚子賽兩個鐵球，一望便知是個長年蹬車的車夫。車板上蹲著兩個小子，全是十七八歲，手拿木棍、板斧和麻繩。這爺仨面色都凶，看似來捉冤家。

老頭子把車直蹬到那新婚小兩口的門前，猛一剎車，車上倆小子蹦下來，奔到門前一看，扭頭對那老頭子說：「爹，人不在家，門還鎖著呢！」門板上確是掛著一把大洋鎖。

老頭子登時火冒三丈，眼珠子瞪得全是眼白，腦袋脖子上青筋直蹦，跳下車大罵起來：「這不孝的禽獸，不管爹娘，跑到這兒造宮殿來了。小二、小三，給我把門砸開！」

應聲，那兩個小子掄起板斧，把門鎖砸散。房門大開，一屋子新房的物品亮在眼前。老頭子一看更怒，手指空屋子，又跳又叫，聲大嚇人：

「好啊，沒心沒肺的東西！從小疼你、抱你、餵你、寵你，把你這白眼狼養活成人，如今你娘一身病，請大夫吃藥沒錢，你一個子兒不給，弄個小妖精藏到這兒享福來，你娘快死啦！你享福？我就叫你享福！享福！享福！小二、小三，站著幹麼？把屋裡東西全給我弄回家去！要敢偏向你們大哥，我就砸折你倆的腿！」

那兩個小子七手八腳，把屋裡的箱子包袱、被褥衣服抱出來，往車上堆。

鄰居們跑出來圍觀。聽這老頭子一通罵，才知道那新婚小兩口的來歷。這種連快死的老娘都不管的白眼狼，自然沒人為他出頭。再說那老頭子怒火正旺，人像過年放的火炮，一個勁兒往上躥，誰攔他，他准和誰玩命！

東西搬得差不多了，那兩個小子說：「爹，大傢伙抬不動，怎麼辦？」

老頭子一聲驚雷落地：「砸！」

跟手一通亂響，最後連玻璃杯子也打屋裡扔了出來，這才罷手。老頭子依舊怒氣難消，吼一句：「明兒見面再說！」便揚長而去。

屋門大敞著沒人管，晾了一整天。鄰居們遠遠站著，沒人上前，可誰也沒離開。都等著那小兩口兒回來有戲可看。

下晌，新婚的小兩口兒打西邊有說有笑地回來。到家門口一看，懵了。過去問鄰居，一直站在那裡的鄰居反而紛紛散開。

有位大爺出來說話，顯然他對這不盡孝心的年輕人很是不滿，對新郎說道：「早上，你爹和你兄弟們來了，是他們幹的。你回你爹媽那兒去看看吧！」

新郎一聽，更懵，忽然禁不住大聲叫道：「我哪還有爹呀！我三歲時爹就死了，我娘大前年也死了。只一個姐姐嫁到關外去，哪來的兄弟？」

「嘛？」大爺一驚。可早上的事真真切切，一時腦筋沒轉過來，還是說：「那明明是你爹呀！」

小兩口兒趕緊去報案。但案子往下足足查了十幾年，也沒找到他們那個「爹」。

天津衛的盜案千奇百怪，這一樁卻數第一。偷盜的居然做了人家的「爹」；被盜的損失財物不說，反當了「兒子」，而且還啞巴吃黃連─有苦說不出來。若是忍不住跟人說了，招不來同情，反讓人取笑，更倒楣。多損，多辣，多絕─多邪！

(平林月／摘自《台港文學選刊》2021年第1期，圖／謝馭飛)

本文作者:馮驥才

(本文摘自《讀者雜誌11月號》)