從十月起，民眾陸續領取振興五倍券，許多人早就列出待買清單，準備利用這筆錢好好「瞎拚」一番，「振興五倍券，你怎麼使用？」已成為時下最夯的討論話題。根據市調，近半數的民眾會利用五倍券購買小家電這類小型耐久財，又因為疫情影響，可以改善居家環境的清潔型家電用品，成為熱搜商品，其中以吸塵器最受消費者喜愛，而吸塵器該如何挑選，也成為購買時的一大重點。

【吸塵器功能多樣 消費者首重打掃便利性】

現今消費者在購買吸塵器時，已不像過去只注意吸力，反而看重其他面向。家電業者表示，多數人偏好挑選無線吸塵器，清掃時在房間穿梭比較方便也更為安全，接著才會考量吸力、集塵方式，以及電池續航力，至於其他附加價值跟吸塵器拿起來的順手度，像是有沒有電動自走吸頭，或是集塵盒可不可以水洗等設計，也會影響消費者的購買意願。

現今消費者在挑選吸塵器時不只考量吸力，更注重其他功能與設計。(圖/中時新聞網攝)

業者根據消費者需求開發出更多貼心功能，進而創造無限商機，近期詢問度大增的是日立推出的2 in 1無線吸塵器，它的特色是吸力夠強，並搭載LED燈與電動自走吸頭，讓打掃的人能夠看見地上灰塵，打掃起來也可以更省力，再來是它的集塵盒設計相當直覺，只要輕輕一轉就可以將垃圾倒出來，完全不會弄髒手，還可以拆卸下來水洗，完全顧及使用者需求，以目前價位搭配振興券的使用，銷量一下子就衝上來。

已經領到振興券的民眾，如果還沒有考慮好要如何消費，不妨趁現在入手方便實用的小家電，為生活增添多一點質感。