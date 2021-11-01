「抱歉了我的恥度！我真的很需要參加這場酷活動！」究竟是什麼有趣活動，即使拋棄恥度，也要不顧一切參與呢？答案就是蝦皮購物舉辦的「地味萬聖節」cosplay派對！這場不求華麗造型，只求逼真還原度的派對，今年來到第三屆，各種稀奇古怪的點子都會在這裡實現，在捧腹大笑之餘，更讚嘆蝦皮購物員工的奔放創意。

【生活中的小市民神還原！第三屆地味萬聖節人氣爆棚】

蝦皮購物今年舉辦第三屆地味萬聖節，延續過去兩年傳統，今年cosplay派對的所有角色皆由蝦皮購物員工自己發想，藉由裝扮成出現在我們生活周遭一些不顯眼卻很有記憶點的小人物，來創造生活中的共感與反差感，帶來讓人會心一笑的趣味。

山路旁邊提醒路人不要亂丟垃圾的土地公。(圖/蝦皮購物提供)

蝦皮小編群的創意發想與對行銷活動的縝密規劃向來是業界指標，過去曾創造無數爆紅或引起熱議的貼文，其中相當受網友喜愛、人氣度爆棚的一檔活動，便是每年萬聖節所舉辦的「地味萬聖節」cosplay派對。

不想浪費一塊錢買購物袋的人。(圖/蝦皮購物提供)

蝦皮購物在2019年舉辦首屆地味萬聖節時，已引起許多人討論，而去年第二屆地味萬聖節活動更上層樓，貼文發布後即瞬間爆紅，吸引多家媒體自主轉發，甚至連其他社群平台如：twitter、微博、9gag等，也同樣造成瘋傳，成為年度熱門話題貼文。有了前兩屆地味萬聖節累積的人氣，第三屆地味萬聖節吸引更多網友關注，欣賞這群才華洋溢的蝦皮購物員工變出更多新造型。

蝦皮購物11.11最強購物節活動從10/26就開跑，想清空購物車趁現。(表/蝦皮購物提供)

【2021蝦皮購物11.11最強購物節 好康報給你知】

緊接著萬聖節系列活動之後登場的便是雙11購物節，相信不少網友早就盼望已久，打算趁購物節各家電商平台打折期間，一舉清空購物車。而蝦皮購物也將舉行「2021蝦皮購物11.11最強購物節」活動，推出一系列超強免運優惠，雙11當天人人都有11張$0免運，還有早鳥領免運券天天抽iPhone13的機會，讓網友們體驗「買到就是賺到」的爽感！11/1蝦皮商城更是提前祭出85折商城券，11/1當天0-2點使用商城85折券，最高折NT$2000；全天則可使用商城88折優惠，最高可折NT$5000！

這次蝦皮購物為了雙11購物節卯足全力，從萬聖節開始規劃一系列優惠活動，不僅為「地味萬聖節」cosplay派對累積極佳口碑，更延續這波話題熱度將人氣轉移至商城，讓網友參與「2021蝦皮購物11.11最強購物節」活動，創造另一個成功行銷案例。